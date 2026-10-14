Volkswagen greift das Tesla Model 3 an

Volkswagen plant eine elektrische Limousine, die etwas kompakter sein soll und nicht die Länge des VW ID.7 besitzt. Doch es gibt auch eine schlechte Nachricht, denn dieses Modell ist vermutlich vorerst nur für den chinesischen Markt gedacht.

Dort werden wir aber bald den VW ID Aura L5 sehen, das zweite Modell der Aura-Reihe nach dem T6 (SUV). Das neue Elektroauto stammt von FAW-VW und nutzt wohl die CMP (Compact Main Platform) und CEA (China Electronic Architecture).

Ich habe mir ja immer eine kompaktere, sportlichere und elektrische Limousine im VW-Konzern gewünscht. Es gibt zwar gefühlt 100 Alternativen für das Tesla Model Y, verständlich, es ist das meistverkaufte Elektroauto, aber keine für das Model 3.

Und wer weiß, der Konzern denkt gerade offen über Elektroautos, die in China entwickelt wurden, für Europa nach. Vielleicht sehen wir ja in Zukunft eine neue Limousine in Deutschland? Ich würde aktuell allerdings noch nicht darauf wetten.

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