Mobilität

Audi stellt klar: AUDI ist nur für China

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Audi startete 2024 eine neue Schwestermarke in China, die sich aber auch AUDI nennt, nur eben mit Großbuchstaben und ohne Ringe. Verwirrend, ich weiß, bisher blieb der Erfolg auch noch aus. Die Marke machte aber vor ein paar Wochen hier in Deutschland die Runde, weil Audi aktiv gegen Exportmodelle aus China vorging.

Elektroautos von AUDI, auch wenn technisch teilweise attraktiver und preislich günstiger als das „Original“, sind nicht für Deutschland vorgesehen. Das hat man heute auch in einer Pressemitteilung klargestellt. In China gibt es für AUDI ein ganz neues Technologiezentrum, was sich aber nur um Modelle für China kümmert.

AUDI sei eine „China-exklusive Schwestermarke“, die man mit SAIC betreibt und nicht für Europa vorgesehen ist. Der VW-Konzern könnte zwar langfristig Modelle aus China in Europa anbieten, AUDI scheint aber nicht dabei zu sein. Was logisch ist, denn die Modelle von AUDI wären vor allem für Audi selbst sehr gefährlich.

Ich bin mal gespannt, ob Audi langfristig wirklich daran festhalten wird, wenn die Krise nicht in den Griff zu bekommen ist. Ja. die Modelle sind nicht für den EU-Markt angepasst. Noch nicht, sowas wäre aber möglich. Doch Audi will hier lieber schlechtere Technik (MEB im Q4) zu teureren Preisen (mehr Marge) verkaufen.

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  1. Horch 🪴
    sagt am

    Ach, soll also nur Audi von AUDI profitieren, in der freien Marktwirtschaft? Soso. Auf Basis welcher Gesetze will Audi bitte Importeuren den Import nach Deutschland verbieten, sobald dien AUDIs in China nicht mehr im AUDI Autohaus stehen?

    Antworten

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