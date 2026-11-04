Mobilität

Volkswagen: Pläne für China-Technik bei uns sind schon „sehr konkret“

Oliver Schwuchow
Von
2 Kommentare

Volkswagen reagiert auf die Krise in China und will in Zukunft mehr Modelle aus China in den Rest der Welt exportieren. Aber, wie man immer wieder betont, nicht in die USA und nicht nach Europa. Das mit den USA dürfte auch so bleiben, denn da sind Autos mit China-Technik praktisch verboten, wie Polestar feststellen musste.

Es gibt Ausnahmen, wie Volvo, die theoretisch die gleiche Technik wie Polestar in den Autos nutzen, aber das ist willkürlich und daher kann man es nicht riskieren.

Volkswagen: Die Diskussion läuft bereits

Doch man denkt auch immer wieder über China-Technik für Europa nach, was laut Automobilwoche bereits „sehr konkret diskutiert“ wird. Es geht dabei vor allem um geringere Kosten und eine höhere Geschwindigkeit, die bei uns nicht möglich ist.

Wie die Details aussehen, ist noch unklar, vermutlich auch bei Volkswagen. Da wird man sicher gerade schauen, welche Technik aus China genutzt wird, welche Autos man eventuell für Europa anpasst und wie es mit der Produktion aussieht. Es wäre möglich, dass China-Autos bei uns gebaut werden, um Werke besser auszulasten.

Unklar ist auch, wann wir das erste Mal so einen Schritt sehen werden, jedenfalls von VW selbst, der Tavascan von Cupra wird ja bereits in China gebaut und teilt sich die Basis mit einem VW für China. Sowas werden wir sicher häufiger sehen.

Die Grenzen verschwimmen also, bei den Plattformen, bei der Software, bei den Modellen, bei den Marken, der VW-Konzern stellt sich jetzt noch globaler auf.

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  1. faceofingo 🌀
    sagt am

    Ich habe letzte Woche meinen Cupra Tavascan Modelljahr 2026 bekommen. Grundsätzlich ein tolles Auto, mit gruseliger Software ID Software 6.0, die schon auf Android basieren soll.
    Da muss VW noch eine ganze Menge lernen, dieses ganze „wir bauen auf und reißen nieder immer wieder.“, verlangsamt die Entwicklung der Software ungemein.

    Im Vergleich zu unserem KIA EV5, ebenfalls Modelljahr 2026, liegen da Welten bei der Software.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu faceofingo ⇡

      Ich kenne die aktuelle Cupra-Version noch nicht, aber sind das für dich echt Welten? Ich kenne die aktuelle von VW und die des EV4, da sehe ich Kia ehrlich gesagt nicht wirklich vorne.

      Antworten

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