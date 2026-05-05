Mobilität

Volkswagen plant „Gamechanger“ für Elektroautos

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Volkswagen möchte die Kosten für neue Elektroautos drastisch senken und nicht nur wettbewerbsfähiger werden, sondern auch mehr damit verdienen. Ein wichtiger Punkt auf dieser Liste ist die Produktion, diese ist in Deutschland noch zu teuer.

Im Hintergrund arbeitet man daher laut Automobilwoche an einem „Gamechanger“ für das Stammwerk in Wolfsburg, der mit der kommenden SSP-Plattform starten soll. Es ist eine „gigantische Investition“ für die Zukunft bei Volkswagen geplant.

Aktuell diskutiert man laut Insidern noch, wie hoch die Summe sein wird, denn CFO Arno Antlitz dreht derzeit jeden Euro um, bevor ihn Volkswagen ausgibt. Sicher sei aber, dass man bei VW die Kosten für die Produktion „drastisch“ senken möchte.

Den Anfang könnten der elektrische VW ID Golf und VW ID Roc (elektrische T-Roc) in ein paar Jahren machen, konkrete Details zum „Gamechanger“ (abgesehen von einem Großgussverfahren) nennt die Quelle allerdings nicht. Von offizieller Seite gibt es keine Details, aber das Projekt liegt auch noch viele Jahre in der Zukunft.

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4. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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