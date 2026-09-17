Mobilität

Volvo will die „führende Premiummarke“ werden

Oliver Schwuchow
Von
2 Kommentare

Volvo hat große Pläne bis 2030, wie man heute mitgeteilt hat, es soll 13 neue Modelle in den nächsten Jahren geben. Es sei die bisher größte Offensive, die es jemals bei Volvo gab. Der Fokus liegt auf Elektroautos, aber es wird auch weiter Hybride (Vollhybride und Plug-in-Hybride) geben, da investiert Volvo noch Geld.

Doch die Showrooms werden 2030 „anders aussehen“, so Håkan Samuelsson, es werden viele überarbeitete Modelle dazu kommen, nicht nur SUVs. Und auch ganz neue Modelle sind geplant, wie beispielsweise der EX50 (den man heute aber noch nicht bestätigt hat). Es sei die „stärkste Pipeline in der Geschichte von Volvo“.

Volvo will Premiummarkt dominieren

Die Ambition ist klar, Volvo möchte die „führende Premiummarke“ werden und die Regularien der jeweiligen Regionen zum Vorteil nutzen. Statt also zu meckern und an der Vergangenheit festzuhalten will sich Volvo anschauen, was ein Markt will und dementsprechend liefern. China bekommt zum Beispiel eigene (exklusive) Autos.

Passend dazu stellt Volvo auch sein Geschäftsmodell um, es soll noch simpler und transparenter für Kunden werden. Das hat den Vorteil, dass man schneller liefern kann. Und eine neue Designsprache werden wir auch bald sehen. Konkrete Details zu den neuen Modellen wollte Volvo heute allerdings noch nicht offiziell nennen.

Mobilität · 17. September 2026

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Es war vermutlich eine gute Entscheidung, dass man doch noch an MEB+ arbeitete und PPE für die Premiummarken hat, denn… | mehr

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  1. Klaus 👋
    sagt am

    Wann kommt endlich mein „Volvo-Premium-Ersatzteil“, auf das ich seit 3 Monaten warte?

    Antworten
  2. Jon 💎
    sagt am

    Wann kommt endlich ein elektrischer V60?

    Antworten

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