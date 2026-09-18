Mobilität

Volvo zeigt uns 2027 ein ganz neues Design

Oliver Schwuchow
Von
4 Kommentare

Volvo will zur führenden Premiummarke werden und der technische Sprung zur neuen SPA3-Plattform, die man im EX60 nutzt, ist nur ein Schritt. Thomas Ingenlath ist nach einem Ausflug als Polestar-Chef wieder zurück als Design-Chef bei Volvo.

Und hier hat man sich direkt an ein neues Design für Volvo gesetzt, welches man im Rahmen eines Strategie-Updates diese Woche ganz grob anteaserte. Das Bild zeigt nicht viel, aber Volvo möchte im Frühjahr 2027 das passende Showcar nachreichen.

Mit dem neuen Design soll Volvo „begehrlicher“ werden, denn Design spielt in der Welt der Premiummarken eine entscheidende Rolle. Und auch die Art und Weise, wie wir mit dem Auto interagieren (Knöpfe und Touch) wird Volvo überarbeiten.

2026 war nur der Anfang, bis 2030 will Volvo die bisher größte Offensive in der Geschichte des Unternehmens auf den Markt bringen und sich noch mehr an die Wünsche in den jeweiligen Regionen anpassen. Mal schauen, wie progressiv das neue Design von am Ende wirklich ist, immerhin ist es eine „klassische“ Marke.

Mobilität · 18. September 2026

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  1. Zapustal 🍀
    sagt am

    Bisschen bessere Recherche hätte ergeben, das 13 neue Modelle in Planung sind.

    https://ecomento.de/2026/09/18/volvo-verkuendet-produktoffensive-mit-13-neuen-modellen-bis-2030/

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Zapustal ⇡

      Erster Satz, erster Link.

      Antworten
      1. Zapustal 🍀
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Danke aber dann aktualisiert lieber eure Artikel als den 4. oder 5. zu schreiben.

        Antworten
        1. Oliver Schwuchow ♾️
          sagt am zu Zapustal ⇡

          Es ist der 2. mit einem eigenen Detail. Lies lieber vorber Beiträge, bevor du trollst.

          Antworten

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