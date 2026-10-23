Volvo kündigt „günstigeres“ Elektroauto für Sommer 2027 an

Im Sommer 2027 soll laut Volvo ein neues Elektroauto bei Kunden stehen, welches die moderne SPA3-Plattform des aktuellen Volvo EX60 nutzt. Weitere Details hat Volvo heute nicht verraten, aber es dürfte sich dabei um den mutmaßlichen Volvo EX50 handeln, der sich in Zukunft zwischen dem EX40 und dem EX60 einordnen.

Technisch wird das wohl ein EX60, nur etwas kompakter, etwas schlechter und somit auch etwas günstiger. Das mit dem „günstiger“ sollte man aber bei Volvo einordnen, denn der EX60 startet ja schon bei über 60.000 Euro und man möchte die „führende Premiummarke“ werden, unter 50.000 Euro geht es also nicht los.

Es dürfte aber das erste Auto der Schweden werden, welches das neue Design, wenn auch mindestens teilweise, einführt, was man uns im Frühjahr 2027 mit einem Showcar zeigen wird. Der Volvo EX50, ich nenne ihn einfach mal so, ist laut Volvo als „globales Auto“ geplant und damit will man seine elektrische Position „stärken“.

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