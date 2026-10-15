VW ID Tiguan R: Was Volkswagen für 2027 plant

Volkswagen präsentierte vor ein paar Tagen den VW ID Tiguan, der im Kern in etwa die Technik des VW ID.4 hat, aber eine komplett neue Optik bekommt. Und somit auch einen Namen, den wir vom Verbrenner kennen. Der Konfigurator ist seit dieser Woche geöffnet und als R-Line mit Extras dürfte man bei ca. 70.000 Euro liegen.

Noch ist die R-Line aber nicht im Konfigurator und sie wird auch erst später dort landen. Doch sie ist auch nicht das Ende beim VW ID Tiguan, denn Volkswagen hat schon bestätigt, dass Ende 2027 die eigentliche Top-Version kommt. Und da es keinen GTI mit Allrad gibt, dürfte es sich dabei um den VW ID Tiguan R handeln.

Besonders viele Details haben wir noch nicht, aber es gibt 700 km Reichweite und somit einen größeren Akku und 400 PS mit zwei Elektromotoren. Der VW ID.4 GTX kommt (oder besser kam) auf 250 kW (340 PS), das wäre eine Steigerung. Es ist nicht das Level eines Tesla Model Y Performance, aber mehr als beim Verbrenner.

Ein möglicher VW ID Tiguan R, der noch nicht offiziell bestätigt ist, den aber andere Medien, die von Volkswagen eingeladen waren, auch als Möglichkeit sehen, könnte also mehr Leistung, mehr Reichweite und eine aggressivere Optik bieten. Und ein Preisschild, was die 66.560 Euro des Verbrenners sicher deutlich übertreffen wird.

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