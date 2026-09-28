Mobilität

VW ID.5 wird eingestellt: Volkswagen bestätigt Aus des Elektroautos

Oliver Schwuchow
Von
Vw Id5 Gtx Seite

Volkswagen stellt den VW ID.5 offiziell ein, denn der heute angekündigte VW ID Tiguan „übernimmt die Rolle von ID.4 und ID.5“. Das war es also, aus dem VW ID.4 wird der VW ID Tiguan und die Coupé-Version fällt weg. Vermutlich mit dem Start des VW ID Tiguan, der 2027 kommt, konfigurieren kann man ihn aber nicht mehr.

Dieser Schritt war spätestens seit Ende 2025 klar, wurde aber auch immer wieder von Volkswagen dementiert. Wobei man es so formulierte, dass die Aussage rückblickend nicht falsch war. Bei Volkswagen kam die Coupé-Version nie so gut wie bei Audi oder Skoda an, Cupra setzt sogar ausschließlich auf einen SUV Coupé.

Doch das Portfolio aller VW-Marken soll schlanker werden, da werden noch viele Modelle wegfallen, nicht nur der VW ID.5. Ich kann es aus strategischer Sicht gut verstehen, optisch gefällt mir die Coupé-Version aber bei allen MEB-SUVs immer besser, auch bei VW. Schade, dass man dafür kein gutes Konzept gefunden hat.

Vw Id3 Laden
Mobilität · 28. September 2026

Gebrauchte E-Autos werden plötzlich wieder teurer und verkaufen sich schneller

Gebrauchte Elektroautos gewinnen an Wert und verkaufen sich laut DAT inzwischen schneller als Benziner und Diesel. Von Mai bis August… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Volkswagen kündigt VW ID Tiguan für 2027 an
28.09.26 · Mobilität
Amazon Visa: Prime-Mitglieder bekommen jetzt 50 Euro
28.09.26 · Fintech
Renault zeigt ersten Umriss seines elektrischen Porsche-Jägers
28.09.26 · Mobilität
Google kündigt überraschend Event für Android 18 an
28.09.26 · Firmware und Updates
Dauert noch: Skoda nennt Zeitraum für günstigere Elektroautos
28.09.26 · Mobilität
DHL setzt kontaktlose Bezahlung an der Haustür vorerst aus
28.09.26 · Dienste
Gebrauchte E-Autos werden plötzlich wieder teurer und verkaufen sich schneller
28.09.26 · Mobilität
MG2: Das günstige Elektroauto für Europa hat große Ziele
27.09.26 · Mobilität
1822direkt baut Festgeld aus: Bis zu 3,20 Prozent Zinsen
28.09.26 · Fintech
VW ID Tiguan kommt: Volkswagen nennt Datum
25.09.26 · Mobilität
Du bist hier: Volkswagen
mobiFlip / Mobilität / VW ID.5 wird eingestellt: Volkswagen bestätigt Aus des Elektroautos