VW ID.5 wird eingestellt: Volkswagen bestätigt Aus des Elektroautos

Volkswagen stellt den VW ID.5 offiziell ein, denn der heute angekündigte VW ID Tiguan „übernimmt die Rolle von ID.4 und ID.5“. Das war es also, aus dem VW ID.4 wird der VW ID Tiguan und die Coupé-Version fällt weg. Vermutlich mit dem Start des VW ID Tiguan, der 2027 kommt, konfigurieren kann man ihn aber nicht mehr.

Dieser Schritt war spätestens seit Ende 2025 klar, wurde aber auch immer wieder von Volkswagen dementiert. Wobei man es so formulierte, dass die Aussage rückblickend nicht falsch war. Bei Volkswagen kam die Coupé-Version nie so gut wie bei Audi oder Skoda an, Cupra setzt sogar ausschließlich auf einen SUV Coupé.

Doch das Portfolio aller VW-Marken soll schlanker werden, da werden noch viele Modelle wegfallen, nicht nur der VW ID.5. Ich kann es aus strategischer Sicht gut verstehen, optisch gefällt mir die Coupé-Version aber bei allen MEB-SUVs immer besser, auch bei VW. Schade, dass man dafür kein gutes Konzept gefunden hat.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗