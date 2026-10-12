VW ID Tiguan: Volkswagen überrascht mit neuer Top-Version für 2027

Volkswagen präsentierte am Freitag den VW ID Tiguan, der den VW ID.4 ablöst und gleichzeitig auch das Ende des VW ID.5 einläutet. Optisch ein großes Upgrade, nur unter der Haube nicht unbedingt, ich habe daher durchaus auch viel Kritik gesehen.

Kommt der VW ID Tiguan R?

Wer sich noch mehr Leistung und Reichweite wünscht, für den hat Volkswagen aber noch eine neue Top-Version, die man in den Niederlanden bestätigte. Ende 2027 ist ein VW ID Tiguan mit „mehr Leistung“ geplant, aktuell gibt es maximal 220 kW (299 PS). Diese Version soll dann außerdem eine WLTP-Reichweite von 700 km haben.

Der VW ID Tiguan wird zum Start maximal 77 kWh für 600 km Reichweite haben, es ist aber unklar, ob diese neue Version ein Standardmodell ist. Bei der Leistung ist von „über 400 PS“ die Rede, weitere Details nennt Volkswagen aber noch nicht.

Eine Option wäre ein elektrischer VW ID Tiguan R, denn einen GTX wird es nicht mehr geben, die Leistung würde gut zu einem R passen. Das wird dann aber sicher ein teurer Spaß. Das Problem wäre dann nur, dass MEB+ noch auf 400 Volt basiert, spätestens in dieser Preisliga wäre ein Upgrade auf 800 Volt langsam angebracht.

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