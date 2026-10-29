Mobilität

VW-Partner dementiert die Software-Probleme

Oliver Schwuchow
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1 Kommentar
Volkswagen Future Plan: Passenger Cars Brand Gives First Glimpse

Die jüngste Partnerschaft von Volkswagen machte die Tage mal wieder die Runde, denn der Deal mit Rivian könnte zu teuer sein und man denkt über Software aus China nach. Dementiert wurde es nicht, aber Rivian hat sich zu Wort gemeldet.

Wassym Bensaid, der für die Software bei Rivian verantwortlich ist, teilte auf X mit, dass man „doch bitte keine Gerüchte und Spekulationen verbreiten solle“, denn die „Partnerschaft mit Volkswagen läuft unglaublich gut“ und man liegt im Zeitplan.

Es sei zwar „ein sehr straffen Zeitplan“, aber der „VW ID.1“ (wird wohl VW ID Up heißen) kommt 2027. Wobei das Elektroauto wohl erst im Herbst 2027 gezeigt wird und 2028 bei Kunden steht, das Joint Venture hat also durchaus noch viel Zeit.

Doch es wäre nicht das erste Unternehmen (und auch nicht das erste Mal bei VW), dass man davon spricht, dass alles gut läuft, auch wenn es nicht so ist. Am Ende werden die Taten für sich sprechen und sollte der VW-Konzern in absehbarer Zeit den Schritt zu Software aus China verkünden, dann wissen wir, ob das wahr war.

Mobilität · 29. Oktober 2026

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  1. René H. 🔱
    sagt am

    Tja, der Hü-und-Hott-Konzern VW hat nicht viel Geduld mit Partnern und lässt sie schnell über die Klinge springen.

    Antworten

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