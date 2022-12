Wir wünschen euch frohe Festtage!

Das Jahr neigt sich dem Ende und euch ist sicher schon aufgefallen, dass es hier ein bisschen ruhiger wurde, da die Tech-Unternehmen auch etwas herunterfahren.

Das wollen wir in den kommenden Tagen auch tun und daher wird es etwas weniger brandheiße News und mehr geplante und persönliche Inhalte über die Feiertage und zwischen den Jahren geben. Wir hoffen, dass euch das dennoch gut gefällt.

In diesem Sinne: Frohe Festtage vom ganzen Team!

Genießt die Zeit, sofern ihr das wollt und es für euch möglich ist. Es gibt ja viele Berufe, in denen man nicht einfach entspannen kann, nur weil Weihnachten ist. Danke an alle, die in diesen Bereichen für einen geregelten Ablauf sorgen.

-->