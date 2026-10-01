Überraschung: Die PS5 bekommt KI-Upscaling

PSSR haben PlayStation-Spieler sicher schon gehört, das ist die Abkürzung für PlayStation Spectral Super Resolution, eine KI-Upscalingtechnologie von Sony, die exklusiv für die PlayStation 5 Pro ist. Und auch eigentlich das Verkaufsargument.

Jetzt bringt man eine ähnliche Technologie auf die normale PlayStation 5, womit ich nach so vielen Jahren wirklich nicht mehr gerechnet habe. Diese nennt sich QSSR, was für Quick Spectral Super Resolution steht. Wolverine und Ghost of Yotei sind die ersten beiden Spiele, die diese Technologie auf der PS5 (ab sofort) supporten.

QSSR ist in Zusammenarbeit mit AMD (Project Amethyst) entstanden, so Sony weiter, darüber sprach man schon im Sommer 2025. Doch PSSR bleibt weiterhin der „Goldstandard“, wie ihn Sony bezeichnet. So beschreibt man QSSR/PSSR:

PSSR bleibt auf der PS5 Pro der Goldstandard, da es Spielbilder Pixel für Pixel analysiert und mit KI hochskaliert, was auf der PS5 bisher zu rechenintensiv war. QSSR ist eine schnelle Weiterentwicklung davon, die durch eine schlankere Architektur des neuronalen Netzwerks und eine von Hand abgestimmte Implementierung auf der PS5 spürbare Verbesserungen bei Bilddetails und Bildstabilität ermöglicht.

Weitere Spiele der PlayStation Studios werden folgen, wie auch von anderen Entwicklern. Sony und Rockstar schweigen ja weiterhin bei GTA 6, vielleicht war das der Grund, vielleicht unterstützt GTA 6 tatsächlich schon QSSR auf der PS5.

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