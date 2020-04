Xiaomi-Aktion: Kostenlose Display-Reparatur in den ersten 6 Monaten nach Kauf

Xiaomi hat sich neben einigen Rabatten im eigenen Online-Shop auch noch eine weitere Aktion einfallen zu lassen, um die eigenen Verkäufe zu steigern. Erwerbt ihr aktuell auf offiziellem Weg ein Smartphone des chinesischen Herstellers, müsst ihr für die erste Display-Reparatur bis zu 6 Monate nach Kauf nichts bezahlen.

Spielt ihr mit dem Gedanken, euch in nächster Zeit ein Smartphone von Xiaomi zuzulegen, solltet ihr diesen Plan bestmöglich noch bis zum 12. April in die Tat umsetzen. Seit Monatsanfang hat der chinesische Hersteller eine Aktion gestartet, in deren Rahmen ihr die erste Display-Reparatur bei einem lokalen Xiaomi Service Center umsonst bekommt. Diese Garantie gilt allerdings nur für die ersten 6 Monate nach Kauf und schließt keine beabsichtigten Beschädigungen mit ein.

Damit ihr, im Fall der Fälle, auf die kostenlose Display-Reparatur zurückgreifen könnt, müsst ihr das Xiaomi-Smartphone bis zum 12. April über den offiziellen Online-Shop oder einen offiziellen und autorisierten Verkaufskanal (online oder offline) erworben und anschließend aktiviert haben. Sollte dann ein nicht-vorsätzlicher bzw. -fahrlässiger Schaden auftreten, könnt ihr euch direkt an den Xiaomi-Kundendienst wenden, um die kostenlose Reparatur zu erhalten.

Da die zusätzliche Garantie-Aktion das übliche versehentliche Herunterfallen des Smartphones mit einschließt, ist sie definitiv eine nette Beigabe zum Smartphone. Übrigens: Beim neuen Xiaomi Mi 10 und Mi 10 Pro ist die erste Display-Reparatur nicht nur innerhalb der ersten 6 Monate, sondern über den gesamten Gewährleistungszeitraum kostenlos.

