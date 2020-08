Xiaomi Mi TV LUX: Erster transparenter OLED-TV vorgestellt

Neben einigen Smartphones gab es von Xiaomi heute auch den ersten transparenten OLED-TV für den Massenmarkt zu sehen. Mit einem Preis von umgerechnet ca. 6.113 Euro ist der Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition allerdings kein Fernseher für jedermann.

Nachdem Panasonic auf der IFA 2019 einen ersten Prototyp eines transparenten TVs ausstellte, wurde das erste Modell für den Massenmarkt nun von Xiaomi vorgestellt. Der 5,6 mm dünne Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition besitzt ein transparentes OLED-Panel, durch das der Nutzer hindurchsehen kann. Es misst 55 Zoll in der Diagonalen, bietet eine 4K-Auflösung und 120 Hz.

Xiaomi verbaut im Mi TV LUX Transparent Edition einen MediaTek MT9650 Quad-Core-Prozessor gemeinsam mit 3 GB RAM und 32 GB Speicherplatz. Diese Kombination treibt die vorinstallierte MIUI for TV an, welche auf Android TV basiert. Zudem soll der Fernseher mithilfe der in den Prozessor integrierten AI Master Smart Engine den Sound mit über 20 Algorithmen optimieren. Überdies bietet er schnelles WLAN nach dem ac-Standard, drei HDMI-2.1-Ports und eine Unterstützung von Dolby Vision sowie Dolby Atmos.

Der Xiaomi Mi TV LUX wird in China zum Preis von umgerechnet ca. 6.113 Euro in den Handel starten. Das ist nicht nur extrem teuer, um von einem Fernseher für den Massenmarkt zu sprechen – auch muss sich erst noch beweisen, ob der TV tatsächlich für den alltäglichen Einsatz taugt. Denn während der Präsentation wurde der Raum deutlich abgedunkelt, was Zweifel daran aufkommen lässt, wie gut das Bild unter normalen Lichtbedingungen aussieht.

So spannend ein transparenter Fernseher auch wirkt, stellt sich mir zudem die Frage, ob das Konzept wirklich alltagstauglich ist. Persönlich fallen mir nur wenige Vorteile ein, die mit einem transparenten Panel einhergehen. Wie sehr ihr das? Würdet ihr euch einen transparenten TV kaufen und für ein solches Feature einen Aufpreis zahlen?

