Firmware und Updates

Xperia 10 VII: Sony veröffentlicht das Juni Firmware-Update

Autor-Bild
Von
|

Nachdem das Unternehmen Sony das Juni Firmware-Update für sein neues Smartphone-Flaggschiff Xperia 1 VIII veröffentlicht hat, folgt nun mit dem Xperia 10 III das Mittelklasse-Smartphone, welches ebenfalls das Juni Firmware-Update erhält.

Das Firmware-Update mit der Versionsnummer 71.1.A.2.184 sollte für alle Besitzer verfügbar sein. Laut den Release Notes von Sony handelt es sich dabei vor allem um ein sicherheitsrelevantes Update.

Xperia 10 VII Software-Release-Übersicht

Softwareversion: 72.1.A.2.184

Softwareverbesserungen:

  • Sicherheitspatch-Ebene aktualisiert (1. Juni 2026)

Xperia 1 VIII: Sony veröffentlicht das erste Firmware-Update

Mitte Mai hat Sony sein neuestes Flaggschiff-Smartphone Xperia 1 VIII offiziell vorgestellt und zugleich den Update-Support für die Zukunft im…

16. Juni 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und Updates / Xperia 10 VII: Sony veröffentlicht das Juni Firmware-Update
Weitere Neuigkeiten
Apple Oktober Event 2023 Header Logo
Apple erhöht die Preise für sehr viele Produkte
in News
Das Apple iPhone Air 3 ist noch nicht beschlossen
in Smartphones
Jaguar Land Rover setzt voll auf teure Elektroautos
in Mobilität
MG plant neuen Elektro-Kombi für Europa
in Mobilität
GTA 6 soll „später“ eine Disk-Version bekommen
in Gaming
BMW bestätigt vollelektrischen M3 Touring
in Mobilität
GTA 6: Vorbestellungen starten mit massiver Kritik
in Gaming
440 Euro günstiger: Das iPhone Air im Angebot bei Amazon
in Smartphones
Das chaotische Ende von OnePlus als Marke
in Smartphones
Das neue God of War kommt früher als ihr denkt
in Gaming