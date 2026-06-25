Xperia 10 VII: Sony veröffentlicht das Juni Firmware-Update

Nachdem das Unternehmen Sony das Juni Firmware-Update für sein neues Smartphone-Flaggschiff Xperia 1 VIII veröffentlicht hat, folgt nun mit dem Xperia 10 III das Mittelklasse-Smartphone, welches ebenfalls das Juni Firmware-Update erhält.

Das Firmware-Update mit der Versionsnummer 71.1.A.2.184 sollte für alle Besitzer verfügbar sein. Laut den Release Notes von Sony handelt es sich dabei vor allem um ein sicherheitsrelevantes Update.

Xperia 10 VII Software-Release-Übersicht Softwareversion: 72.1.A.2.184 Softwareverbesserungen: Sicherheitspatch-Ebene aktualisiert (1. Juni 2026)

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