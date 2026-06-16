Firmware und Updates

Xperia 1 VIII: Sony veröffentlicht das erste Firmware-Update

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Bildquelle: Sony

Mitte Mai hat Sony sein neuestes Flaggschiff-Smartphone Xperia 1 VIII offiziell vorgestellt und zugleich den Update-Support für die Zukunft im Detail genannt. Die Besitzer können mit vier Android-OS-Upgrades und sechs Jahren Sicherheitsupdates rechnen. Den Anfang macht nun das aktuell veröffentlichte Juni Firmware-Update.

Ersten Berichten auf Reddit zufolge ist das erste Firmware-Update mit der Versionsnummer 73.0.A.2.38 für das Smartphone von Sony bereits weitgehend verfügbar und umfasst das Sicherheitsupdate für Juni.

Sehr wahrscheinlich beinhaltet es auch einige Fehlerbehebungen, wie eine Art „Day 1“-Update. Leider nennt Sony dazu keine weiteren Details.

Neues Xperia-Flaggschiff von Sony wird kritisiert

Sony kündigte diese Woche das neue Xperia 1 VIII an und wirbt seit dem auch mit dem neuen Flaggschiff in…

15. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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