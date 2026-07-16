2.000 Euro Rabatt: Der Tesla Bonus ist zurück

Bei Tesla weiß man nie, was morgen passiert und man reagiert wie immer extrem flexibel auf den Markt und dessen Nachfrage. Aktuell scheint die Produktion wieder über der Nachfrage zu liegen, daher ist der „Tesla Bonus“ in Deutschland zurück.

Diesen gibt es aktuell aber nur auf das Tesla Model Y, ehemals Tesla Model Y Standard, also die absolute Basisversion. Damit zahlt man aktuell, wenn man keine Extras und Farbe in Konfigurator wählt, also nur 38.970 Euro für das Model Y.

Ich finde die Basisversion weiterhin grenzwertig, aber sie ist, mit Blick auf alle anderen Modelle auf dem Markt, preislich sehr attraktiv. Andere Marken bieten da teilweise Modelle an, die kleiner sind, weniger Reichweite und Leistung haben.

Von offizieller Seite hat man das Comeback des „Tesla Bonus“ bisher noch nicht kommuniziert, wir wissen also nicht, ob weitere Versionen folgen. Beim Tesla Model Y gilt dieser bis zum 30. September, man pusht das Auto also im dritten Quartal.

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