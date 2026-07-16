Geely E5: Neuer Elektro-SUV startet mit Angebot in Deutschland

Geely möchte jetzt selbst den deutschen Markt erobern und setzt nicht nur auf die vielen Konzernmarken, wie Polestar, Volvo oder Zeekr. Den Anfang macht der Geely E5, ein neuer Elektro-SUV, den man mit einem Angebot ins Rennen schickt.

Für nur 149 Euro im Monat bekommt man einen 4,6 Meter langen SUV mit bis zu 450 km Reichweite, den man mit 120 kW (60 kWh-Akku) bzw. 135 kW (68 kWh-Akku) laden kann und dazu gibt es noch 160 kW (218 PS, 175 km/h maximal).

Das sind keine beeindruckenden Zahlen, aber es ist ein guter Preis, um den SUV in den Markt zu drücken. Dieses Angebot hat aber auch einen Haken, denn man bindet sich für vier Jahre an Geely (10.000 km pro Jahr) und es kommt noch eine Sonderzahlung von 6.000 Euro dazu. Moment, diese Summe kommt bekannt vor?

Richtig, das ist die maximale Förderung für Elektroautos, die man derzeit bekommt, ein Schelm, wer da 1 und 1 zusammenzählt. Ist man aber berechtigt, dann kann das ein sehr guter Deal sein, bei den meisten Konkurrenten zahlt man da doch mehr.

Geely geht es also anders als die anderen Marken an, die sich so ziemlich alle im Premiumsegment einordnen, die eigene Kernmarke geht den Weg von SAIC und MG Motor und greift über mittelmäßige Technik zum attraktiven Preis an. Geely hat auch sehr große Ambitionen für Deutschland und will hier definitiv Fuß fassen.

Schön ist der Geely E5 jetzt nicht, wie ich finde, aber ich bin mir sicher, dass dieses Angebot viele Automarken aus Europa ärgern wird. Mehr Details gibt es bei Geely.

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Haken setzen ↗