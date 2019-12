Eine Auflistung aller Roundups findet ihr hier.

3D-Drucker-Roundup No. 63: Ghostbusters Geisterfalle und Weihnachten

3D-Drucker-Roundup No. 62: Buntes Filament und eine Schubladenbox

3D-Drucker-Roundup No. 61: Retro-Feeling zu Weihnachten

3D-Drucker-Roundup No. 60: Schlagzeug aus dem 3D-Drucker

3D-Drucker-Roundup No. 59: Das Mars Habitat und eine Vorschau

3D-Drucker-Roundup No. 58: Papierschleuder und Flaschenöffner 2.0

3D-Drucker-Roundup No. 57: Schloß aus dem 3D-Drucker, Papierschleuder

3D-Drucker-Roundup No. 56: Halloween-Modelle, Boote aus dem 3D-Drucker

3D-Drucker-Roundup No. 55: Der Pokéball und Cura 4.3

3D-Drucker-Roundup No. 54: Der Resin-Drucker

3D-Drucker-Roundup No. 53: Halloween-Vorbereitungen und Laser Engraver

3D-Drucker-Roundup No. 52: Step Faker und der Ortur 4 V1

3D-Drucker-Roundup No. 51: Darth Inhaler, IFA, Ortur 4V1 3D-Drucker

3D-Drucker-Roundup No. 50: Mehr Dosen und ein neuer 3D-Drucker

3D-Drucker-Roundup No. 49: Noch mehr Action-Cam Zubehör, Hungry-Robot

3D-Drucker-Roundup No. 48: Spoiler everywhere, Case für eine Powerbank

3D-Drucker-Roundup No. 47: Display aufbohren und Nerf Gatling Gun

3D-Drucker-Roundup No. 46: BMW Concept Car STL und Multicolor Drucke

3D-Drucker-Roundup No. 45: Generalüberholung des Tevo Flash

3D-Drucker-Roundup No. 44: Edelkrone Equipment zum selbst drucken

3D-Drucker-Roundup No. 43: STL einfach splitten,

3D-Drucker-Roundup No. 42: Größeres Display und Webcam am Tevo Flash

3D-Drucker-Roundup No. 41: Articulated Lizard, Retro Wecker, Umbauten

3D-Drucker-Roundup No. 40: Entwicklung, Kopfhörerständer, Pet Feeder

3D-Drucker-Roundup No. 39: Merchandise aus dem Drucker

3D-Drucker-Roundup No. 38: Bild in 3D wandeln und Filament Keycards

3D-Drucker-Roundup No. 37: Herz aus dem 3D-Drucker und DualColor

3D-Drucker-Roundup No. 36: Würfelturm die Zweite, Purge-Tower

3D-Drucker-Roundup No. 35: Oktopoden, gedrucktes Filament und NSFW

3D-Drucker-Roundup No. 34: Alles Oktopus oder was?

3D-Drucker-Roundup No. 33: Infill in Cura und neues PLA-Filament

3D-Drucker-Roundup No. 32: Filament-Probleme und die GFK Druckplatte

3D-Drucker-Roundup No. 31: Rührei auf dem Drucker, Schriftzüge, Osterhasen

3D-Drucker-Roundup No. 30: Zink-Bilderrahmen, Münzfach fürs Wallet und mehr

3D-Drucker-Roundup No. 29: Temptower, Mini-Dremel, Geeetech A30

3D-Drucker-Roundup No. 28: Hotend austauschen, etc.

3D-Drucker-Roundup No. 27: Geeetech A30 Bedienung, Erfahrungen, etc.

3D-Drucker-Roundup No. 26: LED Stripes, DIY Schrank, Geeetech A30

3D-Drucker-Roundup No. 25: Modifikationen am Tevo Flash, neuer Druckerschrank

3D-Drucker-Roundup No. 24: Modifizierungen, Avocadoboot, Albert Einstein

