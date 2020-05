AICase Uhren- und Handy-Ladestation ausprobiert

Auf meinem Nachttisch ist nicht gerade viel Platz und da nervt es mich schon des Öfteren, wenn ich die Kabelwirtschaft für die diversen Gadgets sehe.

Die QI-Ladestation ist gerade weg, weil das Oppo Find X2 Pro kein QI beherrscht, aber gerade deshalb benötige ich dann ein extra USB Typ-C Kabel plus eines mit Typ-C für die Kopfhörer (TicPods Free) und noch das Ladedock für die Smartwatch (TicWatch 4G LTE) nicht vergessen. Diese Kabelwirtschaft stöpsel ich dann in ein Anker 5Port Netzteil. All das muss neben der Nachttischlampe und der Brille auf das Nachtkästchen.

Tagsüber wenn niemand zu Hause ist, spielt dann einer der zwei Kater mit einem evtl. runter hängenden Kabel und generell war ich mit dieser bisherigen Lösung einfach nicht zufrieden.

Ich habe also immer wieder nach einer Lösung gesucht und nun habe ich auch eine gefunden. Zuerst wollte ich selbst mal wieder ein wenig basteln und habe mir schon Preise herausgesucht und überlegt wie ich es eventuell mit einer integrierten QI-Platte realisiere.

Aber auf Amazon bin ich dann über ein System gestolpert, dass ich selbst gar nicht so günstig hätte hinbekommen können. Eventuell wird es mal gepimpt und erweitert, aber das werden wir sehen.

Im Inneren befindet sich ein eingebautes Netzteil, welches auf der Rückseite 3 USB-Anschlüsse anbietet. Zwei davon mit 1A und einen mit 2A.

Der linke Smartwatch-Halter wird mit je zwei sehr starken Magneten am restlichen Gehäuse fest gehalten. Hier besteht also die Option diese Halterung evtl. durch was 3D-gedrucktes oder selbst geschreinertes zu ersetzen.

Bisher habe ich es mir einfach gemacht und das Ladedock meiner TicWatch Pro (4G) einfach nur mit nem Schluck Heißkleber auf das eigentliche Loch für die Apple Watch geklebt. Das Kabel habe ich dann auf der Unterseite mit einem Klebestreifen fixiert und ins Gehäuse geführt.

Unter einer ebenfalls magnetischen Platte befindet sich ein großer Hohlraum für die restlichen Kabel, die dort wunderbar Platz finden und an anderen passenden Schlitzen wieder rausgeführt werden können.

Anschließend kommt der Holzdeckel wieder darauf und alles ist platzsparend und nicht katzenfreundlich verlegt. Auf der Oberseite befinden sich in meiner Variante (es gibt welche mit/ohne QI und andere Varianten auf Amazon) noch ein weiteres Fach inkl. Apple Kabel für die AirPods, welches natürlich auch brav nach innen geleitet und von dort dann auf Wunsch wieder raus und hinten in den dafür vorgesehenen USB-Anschluss gesteckt wird.

Ich werde das Loch vermutlich minimal aufbohren und ein entsprechendes USB Typ-C Kabel für die TicPods Free durchführen. Die dürften problemlos in dasselbe Fach passen.

Dazu gibt es in meiner Version auch noch einen längeren Schlitz für Visitenkarten (?) oder ein Foto und ein weiteres Fach beispielsweise für Schmuck oder dergleichen.

Die hier oben vorgestellte Variante inkl. 3fach USB-Anschlüssen, Apple AirPods-Ladekabel und natürlich dem ganzen Gehäuse etc. kostet gerade mal 25,97 EUR inkl. Versand (bei vorhandenem Prime-Account).

In Sachen Verarbeitung finde im Grunde auch nichts zu meckern. Der Deckel über den USB-Anschlüssen und dem Anschluss für das Stromkabel ist gut reingeklebt und man sieht ein wenig die Klebereste. Aber das stört mich auf der Rückseite ehrlich gesagt nicht.

Von daher kann ich diesem Handy- und Smartwach-Stand absolut empfehlen. Für um die 25,- EUR macht man hier nichts falsch und bekommt definitiv ein wenig Ordnung in die Kabelwirtschaft auf dem Nachtkästchen oder Schreibtisch.

Michael Meidl bewertet mit 4.5 von 5 Punkten.

