Alexa+ kommt in den Browser: Das ist jetzt möglich

Amazon macht seinen KI-Assistenten Alexa+ ab sofort über Alexa.com im Browser verfügbar, zunächst für Early-Access-Nutzer in Deutschland.

Damit lässt sich die auf generativer künstlicher Intelligenz basierende Weiterentwicklung von Alexa auch am Computer verwenden. Bislang stand vor allem die Nutzung über Echo-Geräte und die Alexa-App im Mittelpunkt.

Der neue Webzugang ergänzt diese Möglichkeiten und übernimmt laut Amazon bestehende Unterhaltungen, Einstellungen und Personalisierungen.

Alexa.com verbindet KI-Chat mit Smart-Home-Steuerung

Über Alexa.com können Nutzer Fragen stellen, Texte erstellen und komplexere Themen bearbeiten. Anders als ein reiner KI-Chatbot soll Alexa+ auch konkrete Aufgaben übernehmen. Dazu gehören die Verwaltung von Kalendern, Einkaufslisten und Erinnerungen sowie die Steuerung vernetzter Geräte.

Amazon nennt unter anderem folgende Einsatzmöglichkeiten:

Dokumente, E-Mails und Bilder hochladen und Informationen daraus extrahieren.

Beleuchtung, Heizung und Sicherheitskameras direkt neben dem Chat steuern.

Termine organisieren, Einkaufslisten erstellen und Restaurantreservierungen unterstützen.

Individuelle Wochen- und Essenspläne anhand persönlicher Vorlieben erstellen.

Interessant ist die geräteübergreifende Nutzung. Eine Unterhaltung, die auf einem Echo-Gerät oder in der Alexa-App begonnen wurde, lässt sich im Browser fortsetzen. Unter „Letzte Chats“ stehen bisherige Gespräche bereit.

Auch Informationen aus hochgeladenen Unterlagen sollen sich später wieder abrufen lassen. Amazon nennt beispielsweise Termine für Kinder, Haustierinformationen oder anstehende Veranstaltungen.

Der Zugang erfolgt über Alexa.com in einem beliebigen Webbrowser. Voraussetzung ist derzeit die Teilnahme am deutschen Alexa+ Early-Access-Programm. Eine allgemeine Freigabe für sämtliche Alexa-Nutzer kündigt Amazon noch nicht an.

Mit dem Browserzugang wird Alexa+ deutlich vielseitiger. Gerade die Verbindung aus KI-Unterhaltung, persönlichen Informationen und direkter Smart-Home-Steuerung könnte im Alltag nützlich sein. Wie zuverlässig die versprochenen Aktionen tatsächlich funktionieren, muss sich allerdings in der praktischen Nutzung zeigen.

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