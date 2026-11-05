Ich habe Alexa+ getestet und nach einer Woche entnervt wieder abgeschaltet
Amazon macht Alexa smarter und verdirbt damit ausgerechnet das, was bisher gut funktioniert hat.
Ich nutze Alexa seit Jahren und habe etliche Echo-Geräte im Haus. Ja, ihre begrenzte Auffassungsgabe hat mich oft genervt. Trotzdem war sie nützlich: Licht schalten, Timer stellen, Wecker setzen, die Einkaufsliste ergänzen oder Radio hören. Sie musste nicht tiefgründig sein. Sie musste funktionieren.
Ich vermute, viele Nutzer haben Alexa genau dafür angeschafft: als Fernbedienung für das Smart Home. Man sagt einen Befehl, und das Licht geht an. Keine App, kein Display, kein Nachdenken. Das war praktisch.
Mit Alexa+ will Amazon den Assistenten intelligenter machen. Ich durfte den Early Access nach dem Kauf eines neuen Geräts ausprobieren. Meine Bilanz nach einer Woche: Ich vermisse die alte, angeblich dumme Alexa. Ein schlichtes „Ich weiß nicht, wie ich dir dabei helfen soll“ war mir lieber als ein System, das einfache Befehle falsch versteht.
Alexa+ macht das Smart Home im Alltag schlechter
Mein Eindruck: Viel zu oft gerät eine künstliche Intelligenz zwischen Sprachbefehl und Aktion. Selbst eine simple Lichtsteuerung dauert gefühlt ewig. Räume, Gruppen und Geräte werden durcheinandergebracht oder gar nicht mehr erkannt. Ich nenne eine Lampe und die gewünschte Helligkeit, und Alexa+ will die Heizung hochdrehen. Das ist eine unberechenbare Fernbedienung.
Natürlich kann KI ihre Stärken ausspielen, wenn ich eine offene Frage stelle oder Hintergrundwissen brauche. Dafür darf Alexa gerne schlauer werden. Aber warum muss dafür kaputtgehen, was vorher zuverlässig funktioniert hat?
Amazon verwechselt hier offenbar neu und kompliziert mit besser. Dabei ist die Reihenfolge simpel: Erst müssen die Grundfunktionen schnell und verlässlich laufen. Danach kann die KI zeigen, was sie zusätzlich draufhat. Einen Smart-Home-Befehl sollte Alexa direkt ausführen, statt ihn kreativ zu interpretieren.
Ich bin zur alten Alexa zurückgekehrt. Nicht, weil ich Fortschritt ablehne, sondern weil ich zu Hause keine Beta-Version brauche, die meine Familie bei jeder Lampe zur Geduldsprobe zwingt. Alexa+ mag die Zukunft sein. In meinem Alltag fühlt sie sich wie ein Rückschritt an. Was nützt mir die ganze künstliche Intelligenz, wenn ich mich nicht einmal mehr darauf verlassen kann, dass Alexa das Licht einschaltet?
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Bei uns funktioniert es bisher eigentlich ganz gut. Vorteilhaft finde ich dass man nun mehrere Anweisungen in einem Satz übermitteln kann und dies meist auch funktioniert.
Das einzige was ich nervt ist, dass es langsamer geworden ist. Ansonsten sehe ich(!) aber keinen Unterschied bei mir. Ok, am Anfang wollte sie einen Musiksender nicht spielen und hat dann immer Amazon Music abgespielt. Hab ihr das 2x erklärt was ich will und seitdem läufts.
Find sie nach 3 Wochen „fachlich“ deutlich besser. Mehr als Licht, Heizung, Timer, Radio/Musik, Luftqualiträt und Wissensfragen mache ich aber auch nicht.
Wir haben ebenfalls Alexa Plus in Verwendung. Vieles finde ich seither deutlich besser und auch einfacher. Unser Smarthome ist recht rudimentär, was sicherlich einen Unterschied machen kann. Anfangs hat man man auch deutlich die Zeitverzögerung gemerkt. Doch nach rund 5 Wochen muss ich sagen, dass sich das wieder ein Stück weit wie davor anfühlt. Befehle werden zügig umgesetzt und die Echos hören auch nach einem „Lich an/aus“ mittlerweile nicht mehr länger zu. Einzig die immernoch schlechte Sonos-Anbindung und eine Multiaccount-Lösung für Spotify fehlt – nach so vielen Jahren und zig Foren voll mit diesem Thema sollte man das doch hinbekommen… Die App ist derweil an manchen Ecken besser, für 2026 aber immernoch eine kleine Katastrophe
Ich tippe nur einen Schalter und das Licht geht auch an
Jeder der ein Smart Home hat, kann ja trotzdem auch einfach den Schalter nutzen. Das hat also nichts mit dem Thema zu tun.
Ich hab das Ganze auch ganz schnell wieder deaktiviert, absoluter Müll. Das geht nicht mal als Beta durch.
Wir machen leider dieselben Erfahrungen. Haben sie trotzdem aktiv, weil wir es manchmal auch aktiv nutzen und sie befragen und das unterm Strich ganz nützlich ist, wenngleich auch Welten von Gemini und Co. weg.
Aber wenn ich jetzt abends nach Hause komme und erst mal Alexa bitte, zwei Lampen anzuschalten, steh ich erst mal Sekunden lang im Dunkeln… Die Reaktionszeit ist meistens genauso lang, dass man denkt, sie hätte es nicht gehört. Und dann passiert doch was.
Neu sind seitdem aber auch völlig verrückte Fehlinterpretationen. Ich stand letztens in unserer Küche, wirklich genau vor dem Gerät dort, sage „Schalte Licht an.“
Es reagiert das Gerät im Zimmer nebenan, ja, Tür war offen, aber das Gerät steht auch in der letzten Ecke und sollte eigentlich nicht auslösen, und führt den Befehl „Bestelle Kinder“ aus :O Und fragt dann, ob ich Kinder Schokolade möchte…
Hatte ich so vorher auch noch nicht.
Wenn man ehrlich ist, zieht sich diese Art von Softwareproblemen schon immer durch alles was Amazon jemals angeboten hat, Sie können einfach keine Softwarefür Endkunden und KI anscheinend schon gar nicht
Ist bei mir leider auch so, ich hab sie aber nach drei Tagen schon wieder abgeschaltet. Im Grunde ist es wie ChatGPT auch wirklich ganz gut gelungen aber alles was vorher gut funktioniert hat funktioniert nach der Umstellung nicht mehr gut und das kann ja irgendwie nicht sein.