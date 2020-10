Teufel Motiv Go offiziell vorgestellt

Teufel hat heute einen neuen Lautsprecher vorgestellt, den Motiv Go. Der Zusatz Go deutet schon an, dass man hier einen kompakten Speaker anbieten möchte.

Es handelt sich um einen klassischen Bluetooth-Stereo-Speaker von Teufel, es gibt also keine Highlights wie einen Assistenten oder eine Anbindung ans WLAN-System von Teufel. Der Teufel Motiv Go besitzt eine IPX5-Zertifizierung und kann somit an Orten platziert werden, wo er Wassertropfen abbekommen kann.

Der 900 Gramm schwere und 20 x 11 x 6 Zentimeter große Teufel Motiv Go kommt mit einem 3,5-mm-Eingang daher, es gibt eine Akkulaufzeit von 16 Stunden bei Zimmerlautstärke und wir bekommen zwei Farben: Schwarz und Silber. Mit einer UVP von 249,99 Euro ist der Teufel Motiv Go aber definitiv kein Schnäppchen.

Weitere Details gibt es im Online Shop von Teufel, wo man den Motiv Go derzeit für 243,69 Euro kaufen kann (weil: reduzierte Mehrwertsteuer bis Ende 2020). Eine Motiv Go Bag Tragetasche wird später (vermutlich noch 2020) bei Teufel folgen.

Video: Teufel Motiv Go

