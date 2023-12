Amazon Last Minute Angebote 2023 gestartet

Amazon offeriert auch in diesem Jahr wieder die „Last-Minute-Angebote“ als vorweihnachtliches Shopping-Event.

Amazon positioniert die Last-Minute-Angebote wie gewohnt als gute Gelegenheit, vor Weihnachten günstig an Geschenke zu kommen. Natürlich schafft das Unternehmen durch solche Verkaufsaktionen auch Platz in den Lagern bzw. kurbelt einfach die Umsätze nochmal etwas an.

Die rabattierten Produkte der Aktion kommen dabei erneut aus allen möglichen Produktbereichen, wie zum Beispiel Beauty, Mode, Küche & Haushalt, Spielzeug, Elektronik, Amazon-Hardware und einigen mehr.

Im Vergleich zu anderen Shopping-Events bei Amazon laufen die Last-Minute-Angebote etwa zweieinhalb Wochen lang und enden kurz vor Weihnachten, genauer gesagt am 22. Dezember 2023.

Amazon Last-Minute-Angebote auch mit Blitzangeboten

Neue Tagesangebote starten jeweils um Mitternacht und neue Blitzangebote im 5-Minuten-Takt. Die Preise dieser veröffentlicht Amazon erst zum jeweiligen Startzeitpunkt. Auch heute gibt es unter den Tagesangeboten wieder diverse Artikel, auf die wir kurz hinweisen möchten.

Die komplette Auswahl findet ihr wie immer auf der Übersichtsseite aller Deals auf Amazon.de. Dort könnt ihr im unteren Bereich auf Filter für verschiedene Produktkategorien setzen. Zusätzlich gibt es noch die Blitzangebote im 5-Minuten-Takt, welche ebenfalls auf der Angebotsseite einsehbar sind.

Wie immer gilt auch für diese Deals: Alle Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht. Für Prime-Mitglieder sind die Angebote 30 Minuten früher verfügbar. Amazon Prime kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Alle Angebote aufrufen →

