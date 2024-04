Volvo und Polestar: Neue Elektroautos bald mit Akkutausch-Option?

Nio hebt sich von der Konkurrenz bei Elektroautos ab, da man den Akku auch direkt an einer Power Swap Station tauschen kann. Dieses Konzept ist aber nur sinnvoll, wenn es davon genügend Standorte gibt. Alleine kann man sowas kaum aufbauen.

Daher geht Nio seit 2023 auf die Suche nach Partnern und konnte dabei sogar Geely gewinnen. Im Rahmen der Auto China hat man verraten, dass Nio und Lotus (die bekanntlich zu Geely gehören) eine „strategische Zusammenarbeit im Bereich Laden und Akkutausch“ eingegangen sind. Doch was bedeutet das jetzt genau?

Schwer zu sagen, aber beide möchten neuen Akkustandards entwickeln und dazu zählt die „gemeinsame Entwicklung von an das Batteriewechselsystem angepassten Personenkraftwagen“. Gut möglich, dass man in Zukunft an einen Standort von Nio oder Lotus fahren und mit beiden Marken den Akku tauschen kann.

Wirklich spannend ist aber die Frage, ob Volvo und Polestar mitziehen. Das sind zwar auch Premiummarken mit hohen Preisen, aber Lotus ist eben auf einem ganz anderen Level unterwegs. Sollte Nio also in Zukunft neue Marken wie Volvo für die Technologie begeistern können, dann hätte das System vielleicht eine Chance.

Bei der aktuellen (sehr positiven) Entwicklung von Ladezeiten, glaube ich sonst eher nicht an eine große Zukunft des Akkutauschs, wenn es keinen Standard für mehrere Marken gibt. Schauen wir mal, wie sich diese Partnerschaften entwickeln.

