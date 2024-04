Deutschland redet live mit: Neues ARD Debattenformat startet

„Mitreden! Deutschland diskutiert“ ist ein neues Diskussionsformat des ARD-Inforadios, das montags und donnerstags von 20.15 bis 22.00 Uhr ausgestrahlt wird.

In der bundesweiten Sendung stehen die Perspektiven, Meinungen und Fragen des Publikums im Mittelpunkt. Die Hörer können live mit Politikern, Wissenschaftlern und anderen Gästen aus verschiedenen Regionen Deutschlands über aktuelle Themen diskutieren. Die Sendung wird im wöchentlichen Wechsel von BR24, NDR Info und rbb24 Inforadio produziert und später auch von MDR Aktuell, HR Info und SWR Aktuell ausgestrahlt. Das Konzept stammt vom NDR.

Die Premiere am 29. April um 20:15 Uhr auf NDR Info in Hamburg steht unter dem Motto „Immer Ärger an der Ampel – wie viel Streit verträgt die Demokratie?“. Zuhörer können sich unter der kostenlosen Telefonnummer 08000-441777 oder per Mail auf der Internetseite mitreden.ard.de beteiligen. Moderatorinnen und Moderatoren wie Christian Orth, Sabine Dahl und Nina Zimmermann sollen dafür sorgen, dass viele Stimmen zu Wort kommen, so die ARD.

