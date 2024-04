Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Mein Tipp der Woche: Shogun bei Disney+

Diese Woche gibt es mal wieder eine Serie von meiner Stelle, denn wir haben nach der positiven Resonanz direkt bei Shogun auf Disney+ hineingeschaut. Die Serie kommt bisher auf über 9 Punkte bei IMDb und machte uns wirklich viel Spaß.

Worum geht es? Es handelt sich um eine Miniserie, die auf einem Roman von James Clavell basiert und im Jahr 1975 spielt. Sie erzählt eine Geschichte von einem Anjin (Fremden) in Japan, der zwischen die Fronten der politischen Interessen gerät.

Nach den positiven Kritiken (einige haben es als beste Serie seit Game of Thrones bezeichnet, was ich nicht so sehe) und Rise of the Ronin, hatte ich aber Lust, denn mir gefällt das Thema mit Samurai und Japan, das muss man hier wirklich mögen.

An dieser Stelle nämlich ein Hinweis: Ihr werdet viel lesen, sehr viel. Übersetzt sind nur die portugiesischen Inhalte, sobald jedoch Japanisch gesprochen wird, gibt es Untertitel. Und das macht in vielen Folgen gut und gerne über 70 Prozent aus.

In Deutschland ist man Untertitel mit Originalsprache eher nicht gewohnt, daher will ich das an dieser Stelle erwähnt haben. Doch man kommt rein und nach etwa der Hälfte der 10 Episoden fand ich die originale Performance sehr spannend zu sehen.

Was auch daran lag, dass mir die Serie ab da richtig gut gefallen hat. Der Anfang war ehrlich gesagt oft etwas zäh und teilweise nicht so spannend, doch zum Ende wird die Serie richtig gut und Folge 9 ist ein ganz großes Highlight. Nicht nur für die Serie, sondern es ist ganz allgemein eine der bisher besten Serienfolgen für mich.

Shogun ist abgeschlossen, sowohl als Serie, als auch bei Disney+. Wer also heute einsteigt, kann alles in einem Rutsch schauen. Sowas mag ich, denn mir gehen die massiven Cliffhanger bei Staffeln in der heutigen Zeit doch echt auf die Nerven.

Shogun ist eine Serie von FX, die in Deutschland exklusiv bei Disney+ angeboten wird. Ihr benötigt also ein Abo bei Disney+, welches bei 5,99 Euro im Monet startet. Spart aber nicht die drei Euro, so eine Serie will man nicht mit Werbung schauen.

