Smart Home

Amazon plant einen neuen Alexa-Roboter

Oliver Schwuchow
Von

Mit dem Astro wollte Amazon vor einer Weile schon einmal in den Markt für kleine und smarte Roboter einsteigen, doch das Projekt erreichte nie die finale Phase und wurde irgendwann einkassiert. Aber der neue Hardware-Chef Panos Panay glaubt noch an eine Zukunft mit Heimrobotern und dürfte eine neue Generation planen.

Das hat jedenfalls CNBC herausgefunden, demnach hat Amazon ein neues Team für Roboter ins Leben gerufen und sucht noch nach Verstärkung. Es könnte also ein paar Jahre dauern, bis wir einen „Nachfolger“ des Astro sehen. Bisher ist jedoch unklar, wie der neue Roboter aussehen wird und was Amazon hier genau plant.

Die Gerüchteküche rund um Heimroboter brodelt jedenfalls, nicht nur Amazon soll an einer entsprechenden Lösung arbeiten, auch andere Unternehmen haben schon erste Konzepte in Entwicklung. Das könnte ein großes Thema für die 2030er sein, das hoffen jedenfalls die Unternehmen, die euch diese Roboter verkaufen wollen.

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