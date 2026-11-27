Das Nuki Keypad 2 NFC in Weiß ist ab sofort für alle Kunden erhältlich und kostet direkt beim Hersteller 179 Euro.

Anfang November hatte Nuki die weiße Variante des Keypad 2 NFC auf den Markt gebracht. Aufgrund der laut Hersteller hohen Nachfrage war die Bestellung zunächst allerdings ausschließlich Mitgliedern des Nuki Clubs vorbehalten. Diese Einschränkung ist nun Geschichte.

Nuki Keypad 2 NFC White regulär im Verkauf

Wie Nuki heute mitteilt, kann das weiße Keypad 2 NFC ab sofort regulär über den eigenen Webshop bestellt werden. Am Preis von 179 Euro ändert sich nichts.

Wer die weiße Ausführung haben wollte, musste sich bislang also etwas gedulden oder Mitglied im Nuki Club sein. Knapp einen Monat nach dem Start ist diese Hürde jetzt beseitigt.

Damit ist die bereits Anfang November angekündigte breitere Verfügbarkeit umgesetzt. Viel mehr gibt es dazu tatsächlich nicht zu sagen. Wer auf die weiße Variante gewartet hat, kann jetzt zugreifen.

PS: Ich hatte mir damals die schwarze Variante geshoppt, und mit dem 3D-Drucker, einfach eine weiße Hülle gedruckt. Ganz praktisch dabei: die Zahlentasten nutze ich sowieso nicht, so konnte ich das Ganze sehr clean halten. Die entsprechende Druckdatei findet ihr hier.

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