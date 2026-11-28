Die beiden Smart-Home-Anbieter Bosch und eQ-3 können auf zehn Jahre erfolgreicher unabhängiger Sicherheitsprüfungen zurückblicken.

Innerhalb weniger Tage haben beide Unternehmen entsprechende Auszeichnungen bekannt gegeben. Während Bosch Smart Home am 19. November 2026 eine besondere Ehrung des AV-TEST Instituts erhielt, meldet eQ-3 am heutigen 24. November die zehnte VDE-Zertifizierung in Folge für Homematic IP.

Bosch und Homematic IP setzen auf unabhängige Sicherheitsprüfungen

Bosch Smart Home ist der erste Hersteller, dem das AV-TEST Institut die Platin-Auszeichnung „10 Years Certified IoT Security“ verleiht. Gewürdigt werden damit zehn Jahre erfolgreicher Sicherheitszertifizierungen und die kontinuierliche Überprüfung vernetzter Produkte.

Bosch hat solche Prüfungen bereits fest in seine Produktverantwortung integriert, bevor die Cybersicherheit durch europäische Vorgaben wie den Cyber Resilience Act (CRA) stärker in den regulatorischen Fokus rückte.

Bei Homematic IP umfasst die erneute VDE-Zertifizierung die Protokoll-, IT- und Datensicherheit. Laut eQ-3 wird die gesamte Kommunikation zwischen den Geräten, der Zentrale und der App verschlüsselt.

Eine verpflichtende Registrierung oder die Angabe persönlicher Informationen ist bei Homematic IP nicht erforderlich. Für den Cloudbetrieb wird nach Herstellerangaben lediglich die IP-Adresse aus technischen Gründen verschlüsselt erfasst. Mit der Home Control Unit ist zudem ein vollständig lokaler Betrieb möglich.

Gut zu wissen Die beiden Auszeichnungen basieren auf unterschiedlichen Prüfverfahren und sind daher nicht unmittelbar miteinander vergleichbar. Gemeinsam haben sie jedoch den langfristigen Ansatz bei der Überprüfung der Produktsicherheit.

Gerade im Smart Home finde ich diese Kontinuität bemerkenswert. Anders als ein Smartphone werden Heizkörperthermostate, Rollladensteuerungen oder fest installierte Schaltaktoren oftmals über viele Jahre genutzt. Sicherheit sollte deshalb nicht nur zum Verkaufsstart eines Produkts ein Thema sein, sondern während seiner gesamten Nutzungsdauer.

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