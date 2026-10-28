Amazon zeigt bisher größtes (und teuerstes) Smart Display

Amazon hat heute nicht nur zahlreiche Lautsprecher vorgestellt, wie einen neuen Echo Dot, einen Echo Show mit Kamera oder den ganz neuen Echo Time, in den USA gab es noch etwas mehr zu sehen, wie den ersten digitalen Bilderrahmen.

Amazon Echo Show 16: 700 Dollar mit Stand

Doch das ist noch nicht alles, denn in den USA startet ab heute noch ein neues Produkt mit Alexa, der Amazon Echo Show 16. Dieser ordnet sich noch über dem auch bei uns erhältlichen Amazon Echo Show 15 ein – kostet aber auch sehr viel.

Mit dem matten Display, was eine sehr willkommene Neuerung und Pflicht ist, liegt man bei 570 Dollar, also fast 600 Euro. Panos Panay hat die Amazon-Hardware also nicht nur auf einen neuen Stand gebracht, er baut das Lineup auch nach oben aus.

Unter der Haube wurde ein AZ3 verbaut, das ist der bekannte Chip von Amazon selbst, und das 16 Zoll große FHD-Display reagiert laut US-Medien durchaus flott auf die Toucheingaben. Außerdem hat man die Benutzeroberfläche überarbeitet.

Dennoch, mit dem teuren Stand (es gibt zwei Optionen) liegt man bei 700 Dollar für so ein smartes Display, das ist eine Ansage, auch wenn es groß ist. Da muss man dann nicht nur das Geld, sondern auch den Platz im Raum oder der Wand haben.

Man merkt aber auch, dass ein neues Wettrennen der smarten Displays entbrannt ist und das dürfte auch am Einstieg von Apple liegen. Ironischerweise sieht der neue Amazon Echo Show 16 mit dem teuren Stand ein bisschen wie ein iMac aus.

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