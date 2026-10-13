Smart Home

Apple HomeView ist da: Doch Deutschland geht vorerst leer aus

René Hesse
Von

Apple hat mit HomeView ein neues Smart-Home-Display vorgestellt, das allerdings vorerst nicht in der EU erhältlich sein wird.

Das Gerät kombiniert einen 7 Zoll (ca. 18 cm) großen Liquid-Retina-Bildschirm mit Lautsprechern, Gesichtserkennung und der neuen Sprachassistenz Siri AI. In den ersten Ländern startet HomeView am 13. November für 299 US-Dollar. Vorbestellungen sind teilweise bereits möglich.

Apple HomeView: Smart-Home-Steuerung mit Siri AI

HomeView ist als zentrale Anlaufstelle für Unterhaltung, Kommunikation und Haussteuerung gedacht. Das Display erkennt bis zu sechs Personen anhand ihrer Gesichter und zeigt individuelle Startbildschirme sowie persönliche Inhalte an.

Die neue Siri AI soll natürlichere Gespräche ermöglichen und Fragen unter Berücksichtigung des Bildschirminhalts beantworten. Für den Zugriff auf persönliche Informationen aus Apps wie Kalender oder Nachrichten ist allerdings ein kompatibles Apple-Intelligence-Gerät erforderlich.

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Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

  • Steuerung von Matter- und HomeKit-Geräten per Sprache oder Touchscreen
  • Gleichzeitige Anzeige von bis zu neun Kameraübertragungen
  • FaceTime-Videotelefonie mit automatischer Bildanpassung
  • Musikwiedergabe mit Spatial Audio und Multiroom-Unterstützung
  • Erkennung von Rauch- und Kohlenmonoxid-Alarmtönen

Im Inneren arbeitet ein A18-Chip. Für die Verarbeitung sensibler Kamera- und Mikrofondaten setzt Apple auf besonders geschützte Bereiche des Prozessors. Erweiterte Kameraanalysen benötigen teilweise ein kostenpflichtiges iCloud+-Abonnement.

Das Display bietet eine automatische Helligkeitsregelung zwischen 0,3 und 500 Nits. Neben dem Tischmodell mit verstellbarem Bildschirm gibt es eine Wandversion zum gleichen Preis. Passende Wandhalterungen kosten zusätzlich.

Kein Verkaufsstart in Deutschland geplant

Besonders relevant für deutsche Kunden ist die regionale Einschränkung. Apple verkauft HomeView zunächst nicht in der Europäischen Union, weil Siri AI dort unter iOS noch nicht verfügbar ist. Einen Termin für Deutschland nennt das Unternehmen nicht.

Auch in den Startländern funktioniert Siri AI zunächst nur auf Englisch und befindet sich noch in der Betaphase.

Technisch könnte HomeView für Apple-Nutzer eine interessante Ergänzung zu HomePod und Apple TV werden. Dass ausgerechnet die neue Sprachassistenz den europäischen Marktstart verhindert, nimmt dem Produkt hierzulande allerdings vorerst jede praktische Relevanz. Schade.

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