Apple Roadmap Leak: Diese Produkte kommen Anfang 2027

Mark Gurman hat uns nicht nur die Apple-Neuheiten für das restliche Jahr in einer neuen Meldung bei Bloomberg verraten, er gibt auch einen Ausblick auf das erste Halbjahr 2027. Wohlgemerkt erstes Halbjahr, im zweiten Halbjahr ist mit der Brille, AirPods mit Kamera und einem neuen M7-Lineup noch sehr viel mehr geplant.

Aber man merkt, dass Apple das Portfolio in so ziemlich allen Kategorien in den letzten Jahren ausgebaut hat, das wird ein vollgepacktes Jahr. Und ab sofort wird uns das iPhone mit zwei Events pro Jahr begleiten, denn wir bekommen Anfang 2027 drei neue Modelle, die Apple sicher nicht nur via Pressemitteilung zeigt:

Apple MacBook Air (J913/J915): Hier tut sich nicht viel, es gibt einfach nur den Apple M6 und mehr nicht. 2028 dürfte dann wieder ein großes Upgrade mit OLED kommen.

Hier tut sich nicht viel, es gibt einfach nur den Apple M6 und mehr nicht. 2028 dürfte dann wieder ein großes Upgrade mit OLED kommen. Apple MacBook Neo (J701): Nach dem überraschend großen Erfolg des ersten Neo werden wir kommendes Jahr ein Upgrade mit einem Apple A19 Pro sehen.

Nach dem überraschend großen Erfolg des ersten Neo werden wir kommendes Jahr ein Upgrade mit einem Apple A19 Pro sehen. Apple iPad (J581): Wir werden nach langer Zeit endlich mal einen neuen Chip im Basismodell sehen, der dann auch die KI auf das iPad bringt, viel mehr ist nicht geplant.

Wir werden nach langer Zeit endlich mal einen neuen Chip im Basismodell sehen, der dann auch die KI auf das iPad bringt, viel mehr ist nicht geplant. Apple iPad Pro (J917/J920): Das wird auch kein großer Schritt, es gibt den Apple M7 und eine neue Dampfkammerkühlung. Wer also kein Problem mit der aktuellen Leistung hat, der kann 2027 überspringen.

Das wird auch kein großer Schritt, es gibt den Apple M7 und eine neue Dampfkammerkühlung. Wer also kein Problem mit der aktuellen Leistung hat, der kann 2027 überspringen. Apple iPad Air (J807/J837): Dafür gibt es einen größeren Schritt beim iPad Air, was den M6 und ebenfalls OLED bekommt.

Dafür gibt es einen größeren Schritt beim iPad Air, was den M6 und ebenfalls OLED bekommt. Apple iPhone 18 (V67): Nach dem großen Erfolg des iPhone 17 und kurz vor dem iPhone 20 Pro plant Apple nicht viel beim 18er, vermutlich nur kleine Optimierungen und einen A20 unter der Haube.

Nach dem großen Erfolg des iPhone 17 und kurz vor dem iPhone 20 Pro plant Apple nicht viel beim 18er, vermutlich nur kleine Optimierungen und einen A20 unter der Haube. Apple iPhone 18e (V69): Da gibt es auch nur einen neuen Chip, es wird aber spannend zu sehen, wie sich 18 und 18e unterscheiden, wenn sie zeitgleich kommen in Zukunft. Ich würde die Modelle ja vereinen und…

Da gibt es auch nur einen neuen Chip, es wird aber spannend zu sehen, wie sich 18 und 18e unterscheiden, wenn sie zeitgleich kommen in Zukunft. Ich würde die Modelle ja vereinen und… Apple iPhone Air 2 (V62): … den Fokus auf das Air als nächste Stufe vor dem Pro legen. Das bekommt nächstes Jahr mehr Akkulaufzeit, den A20 Pro und zwei Kameras, es wird also ein größerer Sprung.

Dazu kommen noch zwei neue Apple Pencils (B582 und B632), die passend zu den neuen iPads kommen sollen. Apple rechnet damit, dass auch das iPhone Duo, was den Pencil teilweise unterstützt, die Nachfrage nach dem Stift etwas steigern wird. Vermutlich wird man hier, danke einer EU-Regel, auch den Akku tauschen können.

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