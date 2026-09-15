Apple Roadmap Leak: Diese Produkte kommen noch 2026

Mark Gurman hat sich nach dem Apple Event und vor dem Marktstart der neuen Produkte mal wieder bei Bloomberg zu Wort gemeldet und die Roadmap geteilt, die Apple für das restliche Jahr geplant hat. Und da kommt noch einiges auf uns zu.

Unklar ist, ob Apple ein weiteres Event plant, ein Event im Oktober ist ja durchaus üblich, aber nie sicher. Der erste Smart Home Hub und ein MacBook mit Touch sind aber zwei Neuheiten, die durchaus ein kleines Apple Event verdient hätten. Beim Rest würde eine Pressemitteilung reichen. Das hat Apple laut Quelle noch geplant:

Apple HomePod mini 2 (B525): Es wird der alte und bekannte HomePod mini sein, aber es gibt einen neuen Chip und neue Tricks für die Siri AI.

Es wird der alte und bekannte HomePod mini sein, aber es gibt einen neuen Chip und neue Tricks für die Siri AI. Apple TV 2026 (J265): Neuer Chip für Siri AI und eine neue Fernbedienung stehen hier im Fokus, optisch tut sich allerdings „nicht viel“.

Neuer Chip für Siri AI und eine neue Fernbedienung stehen hier im Fokus, optisch tut sich allerdings „nicht viel“. Apple Smart Home Hub (J490): Das quadratische Display sollte einst auf dem iPhone-Event gezeigt werden, steht aktuell aber für Oktober im Raum.

Das quadratische Display sollte einst auf dem iPhone-Event gezeigt werden, steht aktuell aber für Oktober im Raum. Apple MacBook mit Touch (K114/K116): Obwohl es schon den M6 gibt, kommt das neue Highend-Modell mit OLED noch mit dem M5-Lineup auf den Markt.

Obwohl es schon den M6 gibt, kommt das neue Highend-Modell mit OLED noch mit dem M5-Lineup auf den Markt. Apple MacBook Pro (J804): Hier tut sich optisch und technisch hingegen nichts und es gibt einfach nur den Apple M6, den wir bereits kennen.

Hier tut sich optisch und technisch hingegen nichts und es gibt einfach nur den Apple M6, den wir bereits kennen. Apple iMac (J833): Das ist auch beim neuen iMac der Fall, der ebenfalls den Apple M6 bekommt und für den Apple neue Farben plant.

Das ist auch beim neuen iMac der Fall, der ebenfalls den Apple M6 bekommt und für den Apple neue Farben plant. Apple iPad mini (J510): Hier steht eines der größten Upgrades für das Produkt im Raum, inklusive OLED-Display und neuer Hardware darunter.

Produkte wie einen iMac oder das Basismodell des MacBook Pro kann man sicher via Pressemitteilung ankündigen, aber vor allem beim Hub würde es mich wundern, wenn da nicht mehr kommt. Mit Blick auf das Lineup würde ich schon fast auf ein kleines Smart Home Event im Oktober tippen, bei dem Siri AI im Fokus steht.

Der neue HomePod und Apple TV werden aktuell mit Version 27 getestet, könnten also sehr zeitnah kommen, der Rest mit Version 27.1, was für Ende Oktober geplant ist. Vielleicht sehen wir also auch noch im September das ein oder andere Produkt, ich glaube nicht, dass Apple alle Neuheiten im Oktober auf den Markt bringt.

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt.

Kostenlos testen ↗