Firmware und Updates

Apple iOS 27.2.1 ist da: Wichtiges Update wird verteilt

Oliver Schwuchow
Von

Es hat sich bereits angedeutet und Apple hat soeben wie erwartet den Schalter für iOS 27.2.1 umgelegt, das Update wird also ab sofort verteilt. Mit der neuen Version werden nicht nur Bugs behoben, sondern auch Sicherheitslücken, so Apple.

Das Update ist also nicht nur für die Optimierung im Alltag gedacht, sondern auch wichtig für die Sicherheit, daher wartet man nicht bis iOS 27.3, was nämlich erst in gut einem Monat erscheinen dürfte und vor ein paar Tagen in die Beta startete.

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