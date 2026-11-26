BMW positioniert sich bei der Software immer wieder als Vorreiter und wirbt mit vielen und teils auch größeren Upgrades, die es nach dem Marktstart gab. BMW kann derzeit 16 Millionen Autos in 88 Ländern mit OTA-Updates versorgen.

Und ein solches Update wird jetzt verteilt, wobei das ein bisschen komplizierter ist und nicht alle Modelle alle Funktionen bekommen. BMW hat nämlich nicht nur drei Versionen (BMW OS 8.5, 9 und X), sondern auch Unterschiede in den Ländern.

In den USA optimiert BMW beispielsweise das pilotierte Fahren, für Autos mit Android Automotive (Version X) kommt Amazon Prime Video in die Autos und diese bekommen in Frankreich und Spanien noch einen besseren KI-Sprachassistenten.

Die große Auswahl an Ländern, Modellen und Versionen macht es bei der Software nicht leicht und man merkt, dass vor allem die aktuelle Version „X“ sehr wichtig bei BMW ist. Version 9 wird ebenfalls gepflegt, aber Version 8.5 bekommt Updates, jedoch ohne große Neuerungen. Die Details zur Update-Welle gibt es bei BMW.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗