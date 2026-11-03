Firmware und Updates

Apple iOS 27.2.1 steht an: Wichtiges Update kommt schon bald

Oliver Schwuchow
Von
2 Kommentare

Apple hat mit iOS 27.2 vor ein paar Tagen ein größeres Update verteilt, welches viele Neuerungen beinhaltet. Scheinbar aber, wie so oft bei solchen Updates, auch einige Fehler und Sicherheitslücken, die man vor dem Update nicht gefunden hat.

Dementsprechend macht sich gerade iOS 27.2.1 bereit, so MacRumors, das Update wird bald eintreffen. Bei den kleineren Updates kann man es nie genau sagen, da sie Apple auch selten als Beta testet, es könnte theoretisch schon heute kommen.

Änderungen sind bisher keine bekannt, aber es dürfte ein typisches Bugfix-Update werden, welches Fehler behebt, bei denen Apple nicht bis Dezember warten kann (wenn iOS 27.3 ansteht). Sobald iOS 27.2.1 da ist, reichen wir die Details hier nach.

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  1. Jon 💎
    sagt am

    Was genau beinhaltet denn 27.2? Auf meinem 17 Pro ist mir auf jeden Fall nichts aufgefallen. Und die neue Health-App gibts ja nach wie vor nicht.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Jon ⇡

      Ist oben verlinkt: https://www.mobiflip.de/apple-ios-27-2-ist-fertig-das-steckt-im-update/

      Antworten

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