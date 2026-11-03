Apple iOS 27.2.1 steht an: Wichtiges Update kommt schon bald

Apple hat mit iOS 27.2 vor ein paar Tagen ein größeres Update verteilt, welches viele Neuerungen beinhaltet. Scheinbar aber, wie so oft bei solchen Updates, auch einige Fehler und Sicherheitslücken, die man vor dem Update nicht gefunden hat.

Dementsprechend macht sich gerade iOS 27.2.1 bereit, so MacRumors, das Update wird bald eintreffen. Bei den kleineren Updates kann man es nie genau sagen, da sie Apple auch selten als Beta testet, es könnte theoretisch schon heute kommen.

Änderungen sind bisher keine bekannt, aber es dürfte ein typisches Bugfix-Update werden, welches Fehler behebt, bei denen Apple nicht bis Dezember warten kann (wenn iOS 27.3 ansteht). Sobald iOS 27.2.1 da ist, reichen wir die Details hier nach.

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