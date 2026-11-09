Apple trennt sich wohl von der „Aktionstaste“

Vor ein paar Jahren wurde das iPhone immer cleaner und Dinge wie der 3,5 mm-Port verschwanden von der Seite. Doch dann kam eine kleine „Offensive“ an neuen Möglichkeiten, wie eine Aktionstaste und seit einer Weile auch eine Kamerataste.

Eine davon soll 2027 verschwinden, die Aktionstaste, wobei deren Funktion wohl in die Kamerataste integriert wird, wie „Instant Digital“ aus China berichtet. Die Aktion der Aktionstaste kann man dann in Zukunft mit einem langen Drücken auf die Taste für die Kamera ausführen und ein kurzes Drücken startet weiterhin die Kamera.

iPhone Duo hat keine Aktionstaste

Ich habe mir schon gedacht, dass die Aktionstaste keine große Zukunft hat, denn sie fehlt beim iPhone Duo, das hat nur die Kamerataste. Mal schauen, ob Apple damit auch die Kamerataste selbst überarbeitet, die ja nicht wirklich optimal ist.

Der Wegfall der Aktionstaste wäre für mich aktuell ein Verlust, weil dort ein guter KI-Chatbot liegt, da Siri in der alten Version nicht zu gebrauchen ist. Sollte Siri AI aber 2027 zu uns kommen und gut funktionieren, dann könnte ich auch gut auf die Taste verzichten. Die Position der Kamerataste finde ich aber bis heute schwierig.

Die Aktionstaste ist vier Jahre alt

Der „Action Button“ wurde erstmals mit der ersten Apple Watch Ultra eingeführt und wanderte mit dem Apple iPhone 15 Pro in die Smartphones. Das iPhone 18, 18e und Air 2 könnten übrigens noch eine Aktionstaste haben, denn laut Quelle werden wir diesen Schritt erst mit dem Jubiläumsmodell (Apple iPhone 20 Pro) sehen.

PS: Ich vermisse die Taste nach dem Wechsel von der Apple Watch Ultra zurück zur Apple Watch nicht wirklich und könnte mir vorstellen, dass Apple die Taste grundsätzlich wieder streicht. Das ist aber nur Spekulation und bisher kein Gerücht.

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