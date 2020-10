Apple iPhone 12 (Pro): Silikon Case mit MagSafe im Test

Der Testbericht zum Apple iPhone 12 und Apple iPhone 12 Pro wird noch diese Woche folgen, doch bevor er kommt, wollte ich kurz das neue Silikon Case mit MagSafe ansprechen. Es war eigentlich nur ein (längerer) Punkt im Test, doch ich habe mich dazu entschieden diesen Punkt mit einem Beitrag auszukoppeln.

Doch nicht nur das, als ich dann knapp 1000 Wörter getippt hatte, dachte ich mit, dass auch ein Video nicht schlecht wäre, da man dort noch mehr zeigen kann.

Video: Apple iPhone 12 (Pro) Silikon Case

Apple MagSafe mit anderen Hüllen

Bei meinem Testgerät vom iPhone 12 und iPhone 12 Pro lagen zwei Hüllen dabei, einmal das Clear Case und dann das neue Silikon Case. Beide haben Magneten in der Hülle verbaut und unterstützen MagSafe. Das Clear Case gefällt mir dieses Jahr nicht, da die Magneten eben sehr auffällig hinten zu sehen sind:

Was mir aber sehr gut gefällt, ist das Silikon Case in Dunkelmarine. Ich kann nichts über die anderen Farben sagen, aber da gibt es schon einige Videos im Netz:

Das neue Silikon Case kostet 53,60 Euro bei Apple, was teurer, als das Silikon Case für das iPhone 11 Pro ist, dafür bezahlt man derzeit 43,60 Euro bei Apple. Ich weiß aber nicht, ob das beim Marktstart teurer war. Spielt jedoch keine Rolle, denn beide Preise sind für eine Silikonhülle sehr viel Geld – vielleicht sogar zu teuer.

Was ich euch aber bereits sagen kann: MagSafe funktioniert nicht mit jedem Case. Mit einer dünnen Hülle ohne Magneten ist der Halt gut, mit einer Lederhülle ohne MagSafe ist der Halt bei mir „okay“ und mit einer Lederhülle mit Wallet ist der Halt zu schlecht. Mit einem MagSafe-Case sitzt das Zubehör jedoch extrem fest.

Neues Silikon Case für das iPhone 12 (Pro)

Apple hat das Silikon Case in diesem Jahr etwas überarbeitet, denn es ist nicht mehr so extrem griffig, wie in den letzten Jahren. Ich hatte schon die offizielle Hülle aus Silikon am Apple iPhone 11 Pro und die war mir im Alltag viel zu griffig.

Das neue Silikon Case ist weiterhin griffig und lässt sich gut greifen, kann aber auch gut in die Hosentasche gesteckt werden und zieht beim Herausziehen nicht die halbe Hosentasche mit. Damit ist die Hülle für mich erstmals nützlich.

Das Dunkelmarine gefällt mir sehr gut, das Blau ist schön und ergänzt sich super zu den blauen iPhones. Was mir besonders gut gefällt, sind die schwarzen „Tasten“ an der Seite, denn bei den anderen Farben sind diese in der Farbe vom Case.

Durch die schwarzen Tasten und das schwarze Apple-Logo sieht das Case aber besser aus, wie ich finde. Die Tasten haben einen guten Druckpunkt, aber keinen sehr guten, wie bei der Lederhülle (wie es sogar Tasten aus Aluminium gibt).

Ich hatte aber schon viele Hüllen aus Silikon und Leder, wo diese Tasten sehr schwammig waren, das ist hier nicht der Fall. Was mir außerdem gut gefällt, ist der untere Bereich vom Silikon Case, denn der ist meistens geöffnet. Hier bekommt man aber ein komplett geschlossenes Case (was meinen Monk zufrieden stellt).

Apple Silikon Case mit Liebe zum Detail

Der Rahmen rund um die Kamera hinten ist aus Hartplastik, ebenfalls Schwarz und ganz leicht erhöht, damit er die Kamera noch besser schützt. Die Hülle kann man leicht abnehmen und anlegen, da sie auch mit den Magneten am iPhone haftet und daher nicht so eng wie andere Hüllen anliegt (ich lege sie nur für den Sport an).

Beim Anlegen der Hülle gibt es sogar eine kleine Animation, bei der das Display kurz in der Farbe vom Case aufleuchtet und ein Ton kommt. Das ist Liebe zum Detail und wäre bei einer Hülle definitiv nicht nötig (sowas mag ich aber).

Love the part where they give us the snap-on animation based on the color of the silicon case of the iPhone 12/12 Pro. pic.twitter.com/A9Mcqbi8b6 — E U G E N E (@ikonereo) October 25, 2020

Auf der Innenseite ist das Silikon Case wie immer leicht gefüttert und dürfte daher auch keine Kratzer durch Staub verursachen. Und natürlich kann man das iPhone damit auch auf jeder beliebigen Qi-Ladeplatte laden (allerdings nur mit 7,5 Watt, die 15 Watt gibt es nur mit von Apple zertifiziertem MagSafe-Zubehör).

Mein Fazit zum neuen Silikon Case

Ich bin eigentlich ein Fan von Lederhüllen, wenn es diese gibt. Die kommt beim iPhone 12 (Pro) aber erst später, daher habe ich das Silikon Case in den ersten Tagen intensiv getestet. Im Alltag nutze ich übrigens keine Hülle, nur beim Sport.

Am Wochenende erreichte mich auch eine Lederhülle von Mujjo, aber ich war selbst erstaunt, als ich heute wieder zum Silikon Case gegriffen habe, weil es sich in diesem Jahr einfach besser anfühlt, sehr gut aussieht und ich in den nächsten Tagen eben auch neues MagSafe-Zubehör testen möchte. Das geht auch mit anderen Hüllen, aber die Haftung der Magneten ist dann leider nicht so gut.

Kurz: Das neue Apple Silikon Case mit MagSafe für das Apple iPhone 12 (Pro) ist teuer, sehr teuer sogar. Es ist aber ehrlich gesagt die beste Silikonhülle, die ich bisher mit einem Smartphone getestet habe. Wer lieber Silikon statt Leder nutzt, der sollte sich unbedingt das offizielle Case von Apple selbst anschauen.

Vor allem dann, wenn man das Apple Silikon Case der letzten Jahre kennt. Das neue ist kein Vergleich dazu und meiner Meinung nach in allen Bereichen besser.

Ach ja, das Leder Wallet mit MagSafe habe ich noch nicht getestet, aber ich habe die Videos der US-Medien gesehen und weiß, dass es für mich keine Lösung wäre. Und das, obwohl eine Hülle mit Wallet oft meine erste Wahl beim Sport ist, da ich eine Karte für den Eingang und Spind habe, die ich mitschleppen muss.

Know this before you buy. Video alt: MKBHD tries Apple MagSafe wallet. Magnets aren’t strong enough to hold it in place when pocketing your phone. pic.twitter.com/D7hTXOm6jl — Fabio Giolito (@fabiogiolito) October 23, 2020

Von meiner Seite gibt es für das normale Silikon Case eine Kaufempfehlung und ich werde nun weitere Hüllen testen und schauen, ob es vielleicht sogar meine erste Wahl bleibt. Das Silikon Case passt auf das iPhone 12 und iPhone 12 Pro, da beide baugleich sind und kommt in insgesamt 8 Farben daher. Ich gehe davon aus, dass wir dann im Frühjahr 2021 wieder 2-3 neue Farben bekommen werden.

Die UVP von Apple muss man übrigens schon jetzt nicht mehr bezahlen, denn der Blick auf Idealo zeigt, dass der Preis schon bei knapp 46 Euro liegt. Das ist zwar noch kein Schnäppchen, aber immerhin 10 Euro günstiger, als bei Apple selbst.

Video: Eindruck vom Apple iPhone 12 (Pro)

