Apple will die Watch „neu denken“: Rund, teurer und ohne Display
Apple will die Watch neu denken und nicht nur das gleiche Muster (wie aktuell jedes Jahr) auf den Markt bringen. Laut Mark Gurman von Bloomberg denkt man sogar über eine runde Version nach, auch wenn diese bisher eher unwahrscheinlich ist.
Doch man will das Portfolio auch ausbauen, so die Quelle in ihrem Newsletter, denn Apple denkt über eine noch teurere Version nach, die sich über der Ultra und Hermès einordnet und eine günstigere Version, die unter der SE positioniert wird.
Und auch Konzepte ohne Display (wie es aktuell immer mehr Bänder auf dem Markt gibt) existieren, so die Quelle. Der Fokus liegt weiterhin auf Health und Fitness, aber KI wird bei diesem Wearable immer wichtiger, vor allem mit der neuen Siri AI.
Die Apple Watch steht jedenfalls vor einer „signifikanten“ Veränderung und auch wenn sich Apple laut Quelle noch nicht festgelegt hat, so deutet sich an, dass die langweiligen Jahre bald vorbei sind und sich endlich mal wieder etwas mehr tut.
Ach, und für die Series 12 könnte eine Version ein Comeback feiern, die viele immer wieder sehen wollen: Keramik. Gab es neben Edelstahl und Titan auch mal kurz im Highend-Bereich, so eine Version könnte also im September wieder dabei sein.
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verstehe ich das richtig dass es eine mit nem holografischem Display geben soll? also die Apple Watch Holo?
Ich habe mir grad eine Garmin mit Solar gekauft. Nachdem ich fünf Jahre meine 750€ Apple Watch getragen habe. Ausschlusskriterium für eine neue Apple Watch, (wie mittlerweile auch beim IPhone…) der Akku! Schade! Die Garmin macht (fast) das selbe wie die Apple Watch, aber der Akku hält locker zwei Wochen! Geil! (Meine Söhne sind übrigens auch äschon weg von der Apple Watch). Vom Handy dauerts auch nicht mehr lange….ich habe rein gar nichts gewonnen, wenn ich das geilste Handy habe, aber der Akku nach nicht mal einem Tag den Geist aufgibt.
Eine Watch ohne Display ist keine Watch, sondern ein Band. Meiner Meinung nach sind die Teile auch total sinnlos. Sie wiegen minimal weniger als ein Fitness und der Akku bei Fitnesstrackern schafft auch bis zu 30 Tage. Was will man also damit.
Nein so ein Band ist eben nicht sinnlos. Ich habe das Amazfit Helio Strap und möchte es nicht missen. Da es eben kein Display hat nervt es nicht ständig und ich kann in Ruhe in der app am Smartphone alles nachschauen was so am Tag los war.
Wo liegt jetzt der Vorteil. Du kannst übrigens auch die Benachrichtigung abschalten. Ein Display kannst du aber nicht anschalten. Um deine Daten zu checken benötigst du, wie du schon schreibst zusätzlich immer dein Smartphone. Bei Training hat man im Normalfall sein Smartphone nicht dabei. Von daher ist so ein Band wirklich sinnlos und du bestätigst es ja quasi sogar.
Demnächst ohne Armband…