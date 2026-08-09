Apple will die Watch „neu denken“: Rund, teurer und ohne Display

Apple will die Watch neu denken und nicht nur das gleiche Muster (wie aktuell jedes Jahr) auf den Markt bringen. Laut Mark Gurman von Bloomberg denkt man sogar über eine runde Version nach, auch wenn diese bisher eher unwahrscheinlich ist.

Doch man will das Portfolio auch ausbauen, so die Quelle in ihrem Newsletter, denn Apple denkt über eine noch teurere Version nach, die sich über der Ultra und Hermès einordnet und eine günstigere Version, die unter der SE positioniert wird.

Und auch Konzepte ohne Display (wie es aktuell immer mehr Bänder auf dem Markt gibt) existieren, so die Quelle. Der Fokus liegt weiterhin auf Health und Fitness, aber KI wird bei diesem Wearable immer wichtiger, vor allem mit der neuen Siri AI.

Die Apple Watch steht jedenfalls vor einer „signifikanten“ Veränderung und auch wenn sich Apple laut Quelle noch nicht festgelegt hat, so deutet sich an, dass die langweiligen Jahre bald vorbei sind und sich endlich mal wieder etwas mehr tut.

Ach, und für die Series 12 könnte eine Version ein Comeback feiern, die viele immer wieder sehen wollen: Keramik. Gab es neben Edelstahl und Titan auch mal kurz im Highend-Bereich, so eine Version könnte also im September wieder dabei sein.

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