Mobilität

Renault will Luxusmarke klein halten: „Wir sind mehr Nische als Porsche“

Oliver Schwuchow
Von
3 Kommentare

Renault möchte beim Umbau von Alpine vor allem auf Profitabilität achten und zielt hier weniger auf die breite Masse und einen großen Marktanteil ab. Sechs Modelle, über die man genau nachgedacht hat, das ist vorerst das Ziel für Alpine.

Nach dem elektrischen A110 wird also bis 2030 vorerst nichts kommen und man schaut, dass man Alpine (finanziell) sicher für die Zukunft aufstellt. Die Idee ist, dass man eher das Volumen von Ferrari also von Porsche anpeilt, so Philippe Krief.

Der Chef von Alpine hat bei Autocar zwar auch betont, dass sich dieser Plan in Zukunft ändern kann und nicht für immer in Stein gemeißelt ist, kurzfristig will Alpine aber keine Volumenmarke werden. Außerem liegt der Fokus auf den USA, die einer der größten und wichtigsten Automärkte für Luxus-Sportwagen sind.

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  1. Habemus Mobilia 👋
    sagt am

    Alpine war schon immer Exot und in den 80ern so beliebt wie Fusspilz mit dem A310 und GTA. Die will heute kein Mensch mehr sehen außerhalb Frankreichs. Porsche für Arme

    Antworten
    1. zoula 🌟
      sagt am zu Habemus Mobilia ⇡

      Alpine war schon immer cool und in den 80ern ziemlich cool. Die wollen vielleicht einige immer noch haben. Der elektrische A110 sieht cool aus und baut den Porsche den sich Porsche nicht traut.

      Antworten
      1. Dieseldieter 🏅
        sagt am zu zoula ⇡

        Ja einige Exoten….Sammler.

        Porsche 911 kauft man aber keine Alpine aus den 80ern und 90ern

        Antworten

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