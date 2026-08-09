Kommentar: Das ist mein „Smart Home Dilemma“

Vor ein paar Jahren habe ich mir für unser Smart Home die Frage gestellt, ob es Google oder Amazon wird. Ich habe beide Anbieter für eine Weile genutzt und mich dann für Alexa entschieden. Zum einen, weil mir der Google Assistant nicht so sehr zusagte, aber vor allem, weil Amazon die wesentlich bessere Hardware hatte.

Alexa verpasste den Anschluss

In den Jahren danach war ich recht zufrieden damit, doch dann änderte sich die Lage zunehmend. Amazon wird immer unattraktiver und man merkt, dass die Dienste rund um Prime langsam mal Geld einbringen sollen. Früher war das alles „kostenlos“ oder sehr günstig, weil Amazon den Fokus auf Prime-Wachstum legte.

Doch nicht nur das. Amazon verpasste zum Start den Anschluss an die KI-Ära und Google erkannte den Trend wesentlich früher und brachte direkt Bard, was wir heute als Gemini kennen. Nach ein paar Monaten mit ChatGPT entschied ich mich vor einer Weile für diesen Dienst und bin damit bis heute als iOS-App unterwegs.

Die Frage per Sprache liegt auch auf meiner Actiontaste.

Ich teste zwar, vor allem auch beruflich, immer wieder andere Anbieter, aber Gemini ist bis heute meine erste Anlaufstelle. Aber ein altes Problem bleibt, denn Google hat kein gutes Hardware-Lineup. Diese Woche startete der neue Google Home Speaker in Deutschland, den ich mittlerweile nutze, aber es ist die einzige Option.

Der Speaker gefällt mir bisher, er hat eine gute Größe, er hat einen guten Sound für diesen Preis und Gemini läuft einwandfrei. Aber das war es auch schon. Eine kleine und günstige Option, wie damals beim Google Home Mini, gibt es nicht, und der Google Home Max wurde sogar schon vor vielen Jahren offiziell eingestellt.

Doch ein Speaker ist zu wenig, viel zu wenig. Und dann wäre da noch Apple mit Siri, die bisher keine Option für mich waren. Ich nutze Siri zwar immer wieder mal, aber nur, wenn ich muss, weil es nicht anders geht. Wie auf der Apple Watch oder eben bei CarPlay im Auto. Die aktuelle Version von Siri ist aber eine kleine Katastrophe.

Der KI-Markt ist im großen Wandel

Aber dieser Markt verändert sich gerade und wird Ende 2027 sicher ganz anders aussehen. Apple, Google und Amazon bringen gerade ihre neue Hardware auf den Markt und sie optimieren ihre Dienste. Amazon hat Alexa+, Google pusht Gemini und Apple hat bei Google jetzt die KI-Technik für die ganz neue Siri AI eingekauft.

Wer wird bei mir das Rennen machen? In diese Frage gehe ich jetzt ganz offen rein. Langfristig will ich hier eigentlich keinen Mix haben, ein Anbieter wäre optimal. Im Moment gibt es aber keine optimale Lösung für mich, was mehrere Gründe hat:

Apple kommt bei mir im Haushalt häufiger zum Einsatz, aber man hat KI verpasst, nutzt Technik von Google und scheut die Regeln der EU. Das macht Siri AI, auch wenn das erste Feedback aus den USA positiv ist und genau das sein könnte, was ich mir wünsche, schwierig.

kommt bei mir im Haushalt häufiger zum Einsatz, aber man hat KI verpasst, nutzt Technik von Google und scheut die Regeln der EU. Das macht Siri AI, auch wenn das erste Feedback aus den USA positiv ist und genau das sein könnte, was ich mir wünsche, schwierig. Google wäre eine gute Option, da ich Gemini vor allem mag und nutze, aber die Hardware ist eingeschränkt. Das könnte sich ändern, Google plant ja neue Speaker, und zu Android ist schnell gewechselt, aber so einen Schritt würde ich mir vorher sehr gut überlegen.

wäre eine gute Option, da ich Gemini vor allem mag und nutze, aber die Hardware ist eingeschränkt. Das könnte sich ändern, Google plant ja neue Speaker, und zu Android ist schnell gewechselt, aber so einen Schritt würde ich mir vorher sehr gut überlegen. Amazon verliert das Rennen bei mir so langsam, obwohl man viele Jahre die Basis war und noch ist. Zum einen überzeugt mich Alexa+ nicht (seit meinem letzten Eindruck wurde das nicht besser und viele alte Befehle werden nicht erkannt) und der Blick auf andere Amazon-Dienste stimmt auch skeptisch und theoretisch kostet der Dienst eben Geld (ich habe kein Prime).

Die beste Option wäre eigentlich Apple mit der Technik von Google. Die höheren Preise, die Apple mit Sicherheit aufrufen wird, stören mich dabei nur bedingt. Mich stört vor allem die EU-Thematik, weil sich Apple in China eben einfach so beugt.

Ich will nicht auf einen Dienst setzen, bei dem mir dann Google im Mai zeigt, was mit der Technik alles möglich ist und wie geil das wird, nur um dann im Juni auf dem Event von Apple zu erfahren, dass Funktion A oder B nicht in die EU kommt. Apple hat schon jetzt eine „eigene“ Software in der EU und bietet hier nicht mehr alles an.

Und es ist jetzt nicht so, dass Apple als Konzern am Hungertuch nagt, im Gegenteil, man ist immer wieder das wertvollste Unternehmen der Welt. Da will ich als Kunde also irgendwie nicht, dass dieser Disput, bei dem es nur um Geld geht, auf meinem Rücken ausgetragen wird. Auch wenn Siri hier theoretisch die beste Option wäre.

Sound und Smart Home trennen

Eine Idee ist aktuell auch, dass ich den Sound komplett vom Smart Home entkopple und nur noch auf Sonos setze. Dann würde das mit dem Nachteil der Speaker bei Google wegfallen und eine Display-Lösung, die ich schon gerne langfristig hätte, soll ja kommen. Großer Nachteil wäre aber eben die native Integration bei mir.

Das mit einer App auf dem Smartphone ist aber eben so eine Sache, ich hätte das schon gerne integriert. So sieht also aktuell mein Smart Home Dilemma aus.

Der Punkt ist, dass das kein echtes „Dilemma“ ist, was mich massiv stört. Ganz im Gegenteil, ich mache das mit „Technik“ beruflich und finde es selbst spannend zu beobachten, wie sich das alles entwickelt. Und ich habe zwar nicht die optimale Lösung, aber ich habe eine Lösung, mit der ich aktuell alles normal nutzen kann.

Doch ich hatte mir mehr von der Gemini-Hardware-Offensive bei Google, mehr von Alexa+ bei Amazon und mehr von Siri AI bei Apple versprochen. Aber noch stehen wir am Anfang dieser Entwicklung und in einem Jahr kann das anders aussehen.

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