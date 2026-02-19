Audi RS5 kommt mit einer „alltags-tauglichen elektrischen Reichweite“

Audi geht neue Wege bei der Performancemarke „RS“ und hat mit dem neuen RS5, der auf eine Systemleistung von 470 kW (639 PS) kommt, erstmals einen Plug-in-Hybriden vorgestellt. Bisher gab es nur milde Hybride oder vollelektrische Modelle.

Neuer Audi RS5 kommt 80 km weit

Im Unterboden gibt es einen Akku mit 25,9 kWh (netto 22 kWh) für eine „alltags-taugliche elektrische Reichweite“, so Audi. 80 km kann man elektrisch mit dem RS5 fahren, im Winter lässt sich darüber streiten, wie alltags-tauglich das wirklich ist.

Der 2,9-Liter-V6-Biturbo kommt übrigens mit 375 kW (510 PS) und 600 Nm Drehmoment daher, der Elektromotor bringt zusätzlich 130 kW (177 PS) und 460 Nm Drehmoment mit. Das reicht für 3,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h, so Audi.

Geladen wird mit 11 kW an der AC-Wallbox, eine Option für DC-Ladesäulen gibt es beim RS5 nicht, auch wenn das mittlerweile ein Trend bei PHEVs ist. Finde ich aber gut, denn die haben meiner Meinung nach nichts an Schnellladern zu suchen.

Wer die Leistung des neuen Audi RS5 dauerhaft abrufen möchte und gerne mal im Sportmodus unterwegs ist, der sollte übrigens schauen, dass der Akku immer so voll wie möglich ist, denn ohne den Elektromotor ist das nicht so beeindruckend.

Ich bleibe dabei, entweder vollelektrisch, da gibt es in dieser Preisklasse dann noch beeindruckendere Zeiten von 0 auf 100 km/h, oder reiner Verbrenner. Ein PHEV ist für mich keine gute Kombination, wie man auch hier merkt, denn wenn man nicht daheim laden kann und der Akku nicht immer voll ist, war es das mit der Leistung.