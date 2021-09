AY YILDIZ: Bis zu 10 GB Bonus-Datenvolumen für alle Neu- und Bestandskunden

Die Mobilfunkmarke AY YILDIZ bietet ihren Prepaid-Kunden ab dem 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2021 mehr Datenvolumen an.

Alle Neu- und Bestandskunden von AY YILDIZ erhalten bis zu 10 GB extra bei jeder Buchung oder Verlängerung einer der unten genannten Optionen. Das zusätzliche Datenvolumen lässt sich ausschließlich in der AY-YILDIZ-App aktivieren. Dann gibt es bei der Smart XXL Option ganze 5 GB zusätzlich, bei der Smart Max sind es 10 GB Bonus-Datenvolumen.

Smart Max (34,99 EUR): Kunden können im Aktionszeitraum 35 GB anstelle von regulär 25 GB nutzen. Zudem enthält die Option eine Flatrate für Telefonate in alle deutschen Netze sowie für Anrufe ins türkische Festnetz und 120 Freiminuten für Telefonate in die türkischen Mobilfunknetze und in die EU.

(24,99 EUR): Kunden können im Aktionszeitraum 20 GB anstelle von regulär 15 GB nutzen. Zudem enthält die Option eine Flatrate für Telefonate in alle deutschen Netze sowie für Anrufe ins türkische Festnetz und 120 Freiminuten für Telefonate in die türkischen Mobilfunknetze und in die EU.

(19,99 EUR): AY YILDIZ Kunden stehen im Aktionszeitraum 14 GB anstelle von 9 GB zur Verfügung. Darüber hinaus profitieren sie von einer Allnet-Flatrate für Telefonate in alle deutschen Netze, eine Türkei-Festnetzflatrate und 70 Inklusivminuten für Telefonate in die türkischen Mobilfunknetze und in die EU.

(14,99 EUR): Kunden können 8 GB anstelle von 6 GB nutzen. Sie profitieren von der Telefonie Flat ins Telefónica-Netz und haben zudem 400 Inklusivminuten für Telefonate in alle anderen deutschen Netze sowie ins türkische Festnetz und weitere 50 Inklusivminuten für Anrufe in die türkischen Mobilfunknetze und in die EU zur Verfügung.

(9,99 EUR): AY YILDIZ-Kunden stehen 4 GB statt bisher 3 GB für die mobile Datennutzung zur Verfügung. Darüber hinaus erhalten sie eine Telefonie Flat ins Telefónica-Netz, 200 Inklusivminuten für Telefonate in alle anderen deutschen Netze sowie ins türkische Festnetz und weitere 30 Inklusivminuten für Anrufe in die türkischen Mobilfunknetze und in die EU.

Während des Aktionszeitraumes ist auch in den Internet Flats von AY YILDIZ mehr drin. In den Internet Flats S und M gibt es beispielsweise 1 GB obendrauf, in der Internet Flat Max sind es 10 GB extra.

Auch das 3-Monats-Paket (24,99 EUR) ist Teil der Bonus-Datenvolumen-Aktion. AY-YILDIZ-Kunden erhalten bei Buchung anstelle von 10 GB immerhin 15 GB für die Paket-Laufzeit von 90 Tagen.

Das extra Datenvolumen für alle Optionen kann exklusiv in der AY-YILDIZ-App aktiviert werden. Die App ist für Android und iOS verfügbar.

AY YILDIZ Preis: Kostenlos

AY YILDIZ Kunden telefonieren und surfen im Mobilfunknetz von Telefónica Deutschland /(aka o2). Die mobile Telefonie über das LTE-Netz (Voice over LTE) sowie über WLAN (Voice over WiFi) ist dabei nutzbar.

