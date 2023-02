AY YILDIZ Smart+ Optionen werden aufgestockt: Mehr Datenvolumen und doppelte Surfgeschwindigkeit

Die Marke AY YILDIZ bietet ab dem 1. März 2023 mit den Smart+ Optionen neue Prepaid Mobilfunkprodukte an, bei denen die Kunden ein höheres Datenvolumen, doppelt so schnellen Down- und Upload-Leistungen wie bisher sowie mehr Freiminuten erhalten.

Sechs statt bislang fünf Smart+ Optionen ermöglichen dabei eine größere Auswahl – sowohl für Neu- als auch für Bestandskunden.

Die neuen AY YILDIZ Smart+ Optionen im Überblick

Höheres Datenvolumen: Die neue Smart M+ Option bietet beispielsweise mit 12 Gigabyte 50 Prozent mehr Datenvolumen als der Vorgängertarif. Die neue Option kostet 17,49 Euro für vier Wochen (zum Vergleich die vorherige Smart M Option: 8 Gigabyte für 14,99 Euro).

Höhere Surf-Geschwindigkeit: AY YILDIZ verdoppelt in allen Optionen ab Smart S+ die Surf-Geschwindigkeit von 25 auf 50 Mbit/s . Der Upload erhöht sich von 10 auf 25 Mbit/s.

AY YILDIZ verdoppelt in allen Optionen ab Smart S+ die Surf-Geschwindigkeit . Der Upload erhöht sich von 10 auf 25 Mbit/s. Mehr Freiminuten: In der neuen Smart S+ Option gibt es beispielsweise neben einer Flat ins Telefónica Netz insgesamt 250 (statt bislang 200) Freiminuten ins türkische Festnetz sowie in alle anderen deutschen Netze. Zusätzlich enthält die Option 40 (statt bislang 30) Minuten in die Mobilnetze der Türkei und in alle Netze der EU für insgesamt 12,49 Euro für einen Zeitraum von vier Wochen.

Bereits im Dezember 2022 hatte AY YILDIZ die Prepaid-Leistungen verbessert. Kunden von AY YILDIZ nutzen das Mobilfunknetz von Telefónica Deutschland.

