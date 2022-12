AY YILDIZ: Mehr Datenvolumen und weitere Prepaid-Neuerungen

Ab dem 1.12.2022 bietet die Mobilfunkmarke für die deutsch-türkische Community AY YILDIZ diverse Prepaid-Neuerungen.

So erhöht AY YILDIZ das inkludierte Datenvolumen dauerhaft bei allen Smart Optionen um bis zu 10 GB – und das zum gleichen Preis. Außerdem ersetzt die Smart Max + Option die bisherige Smart Max. Für einen Aufpreis bietet sie mehr Datenvolumen und ein erweitertes Flat-Angebot in das europäische Ausland. Schauen wir einmal auf die Details.

AY YILDIZ erhöht bei gleichbleibendem Preis dauerhaft das Datenvolumen bei der Smart S-Option (9,99 Euro) auf 4 GB anstelle von bisher 3 GB. Die Option Smart M (14,99 Euro) bietet ab Dezember 8 GB anstelle von bisher 6 GB. Für unverändert 19,99 Euro im Monat erhalten Kunden mit der Smart L-Option 14 GB und damit 5 GB mehr als zuvor. Auch bei der Smart XXL-Option (24,99 Euro) erweitert AY YILDIZ den Tarif um weitere 5 GB auf insgesamt 20 GB.

Die Smart Max-Option wird für Neubuchungen nicht mehr angeboten. Kunden mit aktiver oder sich im Ruhemodus befindender Smart Max können diese Option jedoch weiterhin nutzen – ab sofort mit 35 GB statt mit bisher 25 GB.

Smart Max+ kommt neu dazu

Ab Dezember 2022 startet zum Preis von 39,99 Euro die Option „Smart Max+“ mit einem Datenvolumen in Höhe von 40 GB und drei Flatrates: Neben Allnet innerhalb von Deutschland und in das türkische Festnetz gilt die dritte Flat für Gespräche in die EU, Großbritannien, Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz. Darüber hinaus beinhaltet das Angebot 120 Inklusivminuten in das Mobilnetz der Türkei.

Die App-Bonus-Kampagne verlängert

Eigentlich sollte die App-Bonus-Kampagne zum 30. November 2022 auslaufen, doch als kleines „Geschenk“ für alle AY YILDIZ Kunden wird sie für die Internet-Optionen und für das 3-Monats-Paket bis zum 31. Januar 2023 verlängert. Das heißt, Kunden können sich bei Buchung einer der genannten Optionen in der App ein kostenloses Bonus-Datenvolumen sichern.

Für die Internet Flat S (4,99 Euro und bisher 1,5 GB) ebenso wie für die Internet Flat M (9,99 Euro und bisher 4 GB) gibt es als Bonus jeweils 1 GB, die Internet Flat L (14,99 Euro und bisher 7 GB) erhält 2 GB zusätzlich. Jeweils 5 GB zusätzlich warten bei der Internet Flat XL (19,99 Euro für bisher 11 GB) und bei der Internet Flat XXL (29,99 Euro und bisher 20 GB).

Bei der Internet Flat Max (39,99 Euro) erhöht sich das Datenvolumen um ein Drittel auf insgesamt 40 GB. Auch Kunden des 3-Monats-Pakets (24,99 Euro) profitieren von der Verlängerung der App-Bonus-Kampagne: Das Datenvolumen von bisher 10 GB wächst bei einer Laufzeit von 90 Tagen auf 15 GB.

Kunden von AY YILDIZ nutzen das Mobilfunknetz von Telefónica Deutschland.

