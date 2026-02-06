News

Baldur’s Gate kommt offiziell als Serie zu HBO

Autor-Bild
Von
|
Baldurs Gate 3

Warner hat sich eine weitere Adaption eines beliebten Spiels gesichert und möchte Baldur’s Gate als neue HBO-Serie etablieren. Man möchte eine neue Geschichte erzählen, die nach den Ereignissen von Baldur’s Gate 3 spielt, das 2023 auf den Markt kam und übrigens auch das Spiel des Jahres in diesem Jahr wurde.

Man hat sich also wieder ein namhaftes und bekanntes Spiel gesichert und wird, wie bei The Last of Us, auf Craig Mazin setzen. Weder BioWare (BG1 und BG2) noch Larian (BG3) werden in die Serie involviert sein. Was vielleicht nicht die beste Idee ist, vor allem Larian hätte ich hier mit ins Boot bei der Umsetzung geholt.

Baldur’s Gate 3 ist eines der besten Spiele der letzten Jahre für mich und ich bin leider eher skeptisch bei Craig Mazin, denn das hat sich bei The Last of Us nicht so gut entwickelt. Chernobyl war zwar großartig, aber abgesehen davon hat er jetzt auch nicht das „hochwertigste“ Portfolio an Inhalten vorzuweisen. Abwarten.

Kino Popcorn

Bundesregierung einigt sich auf Investitionspakt für Filmförderung

Die Bundesregierung hat einen Investitionspakt beschlossen, der die wirtschaftliche Filmförderung neu ordnen und zusätzliche Mittel mobilisieren soll. Die Bundesregierung hat…

5. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Baldur’s Gate kommt offiziell als Serie zu HBO
Weitere Neuigkeiten
Final Fantasy VII Rebirth offiziell für Xbox und Nintendo Switch 2 angekündigt
in Gaming
Starfield Artstyle Wallpaper
Starfield soll bald für die PlayStation 5 (Pro) erscheinen
in Gaming
Kino Popcorn
Bundesregierung einigt sich auf Investitionspakt für Filmförderung
in News
Skoda schließt günstiges Elektroauto weiter aus
in Mobilität
Ghost of Yotei übertrifft den Vorgänger „signifikant“
in Gaming
Diese neuen Amazon Smart TVs starten jetzt deutlich billiger
in News
Samsung Galaxy S26 Ultra hat schon wieder kein echtes Qi2
in Smartphones
Mediamarkt
MediaMarkt & Saturn verschenken wieder die „Mehrwertsteuer“
in News
Warnung Stopp Achtung Gefahr
Bundesnetzagentur beanstandet Millionen elektronischer Geräte
in Marktgeschehen
Telekom
ProSiebenSat.1 und Telekom schmieden neuen TV-Pakt für fünf Jahre
in News