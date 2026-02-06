Baldur’s Gate kommt offiziell als Serie zu HBO

Warner hat sich eine weitere Adaption eines beliebten Spiels gesichert und möchte Baldur’s Gate als neue HBO-Serie etablieren. Man möchte eine neue Geschichte erzählen, die nach den Ereignissen von Baldur’s Gate 3 spielt, das 2023 auf den Markt kam und übrigens auch das Spiel des Jahres in diesem Jahr wurde.

Man hat sich also wieder ein namhaftes und bekanntes Spiel gesichert und wird, wie bei The Last of Us, auf Craig Mazin setzen. Weder BioWare (BG1 und BG2) noch Larian (BG3) werden in die Serie involviert sein. Was vielleicht nicht die beste Idee ist, vor allem Larian hätte ich hier mit ins Boot bei der Umsetzung geholt.

Baldur’s Gate 3 ist eines der besten Spiele der letzten Jahre für mich und ich bin leider eher skeptisch bei Craig Mazin, denn das hat sich bei The Last of Us nicht so gut entwickelt. Chernobyl war zwar großartig, aber abgesehen davon hat er jetzt auch nicht das „hochwertigste“ Portfolio an Inhalten vorzuweisen. Abwarten.