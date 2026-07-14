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BIGSIM und sim.de starten neue Tarifaktionen

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KI

Die Mobilfunkanbieter BIGSIM und sim.de haben neue zeitlich begrenzte 5G-Tarifaktionen angekündigt.

BIGSIM und sim.de bieten in dieser Woche mehrere Aktionsangebote für 5G-Allnet-Flats an. Die Tarife erreichen eine maximale Geschwindigkeit von 50 MBit/s. Zudem soll der monatliche Preis auch nach Ablauf von 24 Monaten unverändert bleiben.

Bei BIGSIM starten die monatlichen Grundgebühren bei 7,99 Euro für einen Tarif mit 35 GB Datenvolumen. Weitere Angebote umfassen 50 GB, 70 GB sowie bis zu 90 GB Datenvolumen. Für den ersten Monat fällt jeweils ein Bereitstellungspreis von 9,99 Euro an, der nach 24 Monaten entfällt.

Zu den BIGSIM-Angeboten →

Neue 5G-Tarife von BIGSIM und sim.de im Überblick

Auch sim.de hat zeitgleich mehrere Aktionsangebote angekündigt. Dort beginnt der günstigste Tarif bei 6,99 Euro pro Monat mit 25 GB Datenvolumen. Darüber hinaus stehen Varianten mit 40 GB, 60 GB und bis zu 80 GB Datenvolumen zur Verfügung.

Die befristeten Aktionen laufen je nach Tarif bis zum 17. Juli oder sind laut Anbieter nur für kurze Zeit verfügbar.

Wichtige Eckdaten:

  • 5G-Allnet-Flats mit bis zu 50 MBit/s im 1&1 Netz (inkl. Vodafone-Roaming).
  • Monatspreise ab 6,99 Euro
  • Preis laut Anbieter dauerhaft unverändert
  • Aktionsende je nach Tarif unterschiedlich

Zu den sim.de-Angeboten →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.


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