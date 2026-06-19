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Bis zu über 3000 Euro: SANDISK zeigt neue SSDs für die PlayStation 5 (Pro)

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Bildquelle: SANDISK

Dass RAM und Speicher teuer geworden sind, ist keine Neuigkeit mehr und in der Gesellschaft allgemein bekannt. Der US-amerikanische Speichermedienhersteller SANDISK ist in dieser Thematik natürlich kein Unbekannter und passt sich dem weltweiten Geschehen an. Nun hat das Unternehmen die Preise seiner neu angekündigten SSD-Speichermodellreihe Optimus GX PRO offiziell enthüllt.

Captain Obvious: „SSD ist teuer“

Durch den Kauf einer der offiziell lizenzierten M.2 NVMe-SSDs lässt sich der interne Speicher der PlayStation 5 (Pro) problemlos ersetzen und somit der Speicherplatz erweitern. Das interne Kühlkörperdesign soll gegen Überhitzung helfen und die Lese-/Schreibgeschwindigkeiten betragen dank PCIe 4.0-Technologie bis zu 7.300/6.600 MB/s. Die verschiedenen Modelle werden preislich wie folgt angegeben:

Die Preise sind natürlich kein Zuckerschlecken, besonders wenn man bedenkt, dass die Modelle aus den Jahren zuvor ein Bruchteil des aktuellen Preises gekostet haben.

Als Western Digital Ende August 2024 die durchaus beliebte Modellreihe WD_Black SN850P ankündigte, kostete die 8 TB SSD-Speichererweiterung exakt 893,99 Euro – schon damals titulierte ich die Summe als Vermögen. Heutzutage war dieser Preis schon „fast“ ein Schnäppchen.

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  1. Cress 💎
    sagt am

    Ich weiß nicht, vielleicht kommt jetzt der Moment, wo neue Dateiformaten entwickelt werden und Entwicklung nicht mehr auf Teufel komm raus unendlich Ressourcen fressen kann, sondern wieder mehr auf Datensparsamkeit geachtet werden muss. Sollte das so komme, so blöd es klingt, ist keine extrem schlechte Entwicklung.

    Antworten
  2. Christian 🔆
    sagt am

    Das ist doch nicht mehr normal…………

    Nachfrage hin oder her.

    Antworten

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